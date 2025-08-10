معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خبر داد؛
برداشت 600 هزار تن گوجهفرنگی از مزارع قزوین
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از آغاز برداشت گوجهفرنگی از سطح 7 هزار هکتار از مزارع این استان خبر داد و پیشبینی کرد که امسال حدود 600 هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی راه انجام با اعلام این خبر افزود: استان قزوین جزو شش استان برتر کشور در تولید گوجهفرنگی فضای باز است.
وی با اشاره به کاهش سطح زیر کشت این محصول نسبت به سالهای گذشته، اظهار داشت: با اجرای بهینه الگوی کشت در استان، سطح کشت این محصول پر آب بر کاهش یافته است، اما با افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق کاربرد ارقام اصلاح شده، روشهای نوین آبیاری، تغذیه گیاهی مطلوب، استفاده از مالچها و کنترل بیولوژیک آفات، میزان تولید قابل توجهی حاصل شده است.
راه انجام عمده ارقام کشت شده گوجهفرنگی را شامل بری ویو، بدرو، باسیمو، متین و برنتا و رقم 8320 عنوان کرد و گفت: بیشترین سطح زیر کشت این محصول در شهرستان تاکستان قرار دارد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان با اشاره به روشهای آبیاری مورد استفاده در مزارع گوجهفرنگی استان، گفت: به منظور مصرف بهینه آب، بیش از 95 درصد از مزارع گوجهفرنگی استان به روش آبیاری تیپ و تقریباً تمام سطوح زیر کشت به روش نشایی کشت شده است.
وی همچنین افزود: حدود 15 درصد از مزارع گوجهفرنگی استان به منظور پیشرس کردن محصول و عرضه زودهنگام به بازار، زیر تونلهای پلاستیکی کشت شده است.