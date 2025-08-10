رادان:
سهم مرز مهران در بازگشت زائران اربعین بیش از دیگر مرزها بوده است
فرمانده انتظامی کشور گفت: تاکنون حدود یکسوم زائران اربعین حسینی به کشور بازگشتهاند و روند بازگشت آنان به صورت تدریجی ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان روز یکشنبه در بازدید از پایانه مرزی مهران و بررسی آخرین وضعیت تردد زائران، اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از زائران اربعین حسینی که پیشتر از کشور خارج شده بودند به میهن بازگشتهاند که سهم مرز مهران در این بازگشت بیش از دیگر مرزها بوده است.
وی افزود: از مجموع حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که در ایام اربعین از مرزهای کشور خارج شدند، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تاکنون وارد کشور شدهاند که این امر نشاندهنده مدیریت مطلوب و تدریجی موج بازگشت زائران است.
سردار رادان بیان کرد: سهم مرز مهران در ورود به کشور نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر بوده و حدود ۴۵ درصد از کسانی که از این مرز برای عزیمت به عتبات عالیات استفاده کردهاند، بازگشت خود را نیز از همین گذرگاه انجام دادهاند.
فرمانده انتظامی کل کشور یادآور شد: به منظور تسهیل بازگشت زائران، همه ظرفیتهای انتظامی، مرزبانی، ترافیکی و خدماتی در مرز مهران به کار گرفته شده و هماهنگی کامل با دستگاههای امدادی، حمل و نقل عمومی و موکبهای مردمی برقرار است تا روند بازگشت بدون مشکل انجام شود.
سردار رادان از زائران خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کنند و با مدیریت سفر در روزهای آتی، از ایجاد تراکم در روزهای پایانی مراسم جلوگیری کنند.
وی تاکید کرد: با آغاز تدریجی بازگشت زائران، تمامی تمهیدات لازم برای مدیریت تردد و جلوگیری از ازدحام در مبادی ورودی کشور در حال اجراست.
سردار رادان افزود: با توجه به حجم بالای تردد در روزهای آینده، نیروهای انتظامی، مرزبانی و دستگاههای خدماترسان بهصورت شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت کامل به وطن بازگردند.
فرمانده انتظامی کل کشور گفت: همه ظرفیتهای انتظامی، ترافیکی، پشتیبانی و خدماتی برای تسهیل عبور و مرور در مرز مهران به کار گرفته شده و هماهنگی کامل با دستگاههای مرتبط در حال انجام است.
بنا بر اعلام مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام، تردد از مرز مهران به ۱.۸ میلیون زائر رسید.
سیدزاهدین چشمهخاور گفت که از ابتدای ماه صفر تا کنون یک میلیون و ۸۳۶ هزار و ۶۰۱ زائر اربعین از مرز بینالمللی مهران تردد کردند.
وی یادآور شد تنها در شبانهروز گذشته، ۲۲۵ هزار و ۸۸ زائر ایرانی و خارجی از پایانه مرزی مهران عبور کردهاند.
در دهه نخست محرم امسال، بیش از ۲۰۰ هزار زائر بدون هیچ مشکلی برای حضور در آیینهای سوگواری تاسوعا و عاشورا از این مرز عبور کردند.
برپایه پیشبینی مسئولان، امسال دستکم چهار میلیون زائر برای عزیمت به عتبات عالیات عراق و بازگشت به کشور، پایانه مرزی مهران را انتخاب خواهند کرد.
مرز بینالمللی مهران در ۸۵ کیلومتری جنوبغربی شهر ایلام، مهمترین و پرترددترین گذرگاه زمینی میان ایران و عراق به شمار میرود.