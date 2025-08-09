بهره برداری از پروژههای مسکونی و عمران روستایی با اعتبار۲.۴ همت در هفته دولت
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان گفت: پروژه ۳۶۵ واحدی نهاوند در هفته دولت به مرحله انتخاب واحد میرسد و در شهرهای رزن و اسدآباد، بخشی از پروژههای نهضت ملی مسکن آماده بهرهبرداری است و به زودی تحویل متقاضیان خواهد شد.
به گزارش ایلنا از همدان, مسعود رضایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت، پروژههای مسکونی و عمران روستایی با اعتباری افزون بر ۲.۴ همت به بهرهبرداری میرسد؛ این پروژهها شامل واحدهای مسکونی و زیرساختهای عمرانی است که به توسعه مناطق روستایی و شهری کمک خواهد کرد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان تاکید کرد که اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و عمران روستایی با هدف تامین مسکن مناسب و بهبود کیفیت زندگی ادامه دارد و همکاری دستگاههای اجرایی، تامین بهموقع منابع مالی و مشارکت متقاضیان، عوامل کلیدی در موفقیت این پروژهها هستند.
وی اضافه کرد: در کوی پرواز، ۹ هزار و ۵۸۶ واحد مسکونی در حال ساخت است و یک هزار و ۳۷۷ متقاضی هنوز پروژهای به آنها تخصیص نیافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان با بیان اینکه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان به تسریع روند ساخت پروژه کمک کرده است اظهار کرد: بنیاد مسکن همدان در تلاش است تا پایان سال جاری، بخشی از پروژه کوی پرواز به ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد؛ این هدفگذاری با همکاری دستگاههای مرتبط و تامین منابع مالی دنبال میشود.
رضایی گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان در ۲ حوزه روستایی و شهری فعالیتهای گستردهای انجام میدهد؛ طرح هادی روستایی که از استان همدان آغاز شده و به سراسر کشور گسترش یافته، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای روستایی ایفا کرده است.
وی اظهار کرد: یک هزار و ۴۵ روستای دارای سکنه در استان همدان از این طرح بهرهمند و ۹۲۳ روستا دارای طرح هادی هستند.
رضایی تصریح کرد: بازنگری طرح هادی در ۵۹۹ روستای استان آغاز شده است و ۶۵۰ روستا نیاز به بازنگری دوباره دارند و طرح هادی برای ۶۶ روستا در حال تهیه است.
وی افزود: ۸۷۷ روستای استان مشمول اجرای طرح هادی هستند که این طرح به بهبود کیفیت زندگی روستاییان کمک میکند.