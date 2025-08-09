۴۰ هکتار از مراتع سمیرم در آتش سوخت
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۴۰ هکتار از مراتع واقع در ارتفاعات دالانکوه شهرستان سمیرم طعمه حریق شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش اظهار داشت: حریق در مراتع واقع در ارتفاعات دالانکوه شهرستان سمیرم مهار شد.
وی افزود: حریق روز گذشته در ارتفاعات صعبالعبور دالان کوه شهرستان سمیرم گزارش شد.
شیشهفروش بیان کرد: بلافاصله تیمهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان سمیرم به محل اعزام و با همکاری تیمهای محلی و شهرداری ونک و پشتیبانی مدیریت بحران حریق پس از ۵ ساعت تلاش مهار شد و از سرایت به اراضی مجاور پیشگیری شد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: در اثر این حادثه خساراتی به بیش از ۴۰ هکتار از مراتع وارد شد.
وی گفت: علت حادثه بیاحتیاطی گردشگران گزارش شد و مقرر شد ارزیابی دقیق جهت علتیابی حریق و میزان مراتع تحت تأثیر توسط اداره منابع طبیعی انجام شود.
شیشه فروش بیان کرد: تلفنهای تماس با سامانه امداد جنگل و مرتع جهت اطلاعرسانی و کنترل حریق ۱۳۹ و۱۵۰۴ است.