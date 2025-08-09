به گزارش ایلنا، محمد پیله فروش با اعلام این خبر گفت: قزوین دارای 3 هزار و ۶۶۰ هکتار باغ بادام است که از این میزان ۶۶۰ هکتار غیربارور و 3 هزار هکتار بارور هستند.

وی ادامه داد: این محصول با توجه به عمر طولانی و سازگاری بالا با شرایط کم‌آبی، دارای تنوع ارقام زیادی از جمله ارقام محلی، سنگی، شمشیری و گردو و ارقام جدیدی مانند شکوفه و تونو است که از ارقام دیرگل محسوب می‌شوند.

مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: ارگانیک بودن بادام و عدم نیاز به کود و سم از دیگر مزایای کشت این محصول در باغستان سنتی قزوین است.

وی ادامه داد: باغستان سنتی قزوین یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های بادام در کشور به شمار می‌رود و ارقام غالب آن شامل «مامایی»، «شکوفه» و «سنگی» است که به دلیل طعم و کیفیت بالا، بازارپسندی ویژه‌ای دارند.

برداشت بادام از باغستان سنتی نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قزوین به شمار می‌رود.

