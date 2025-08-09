خبرگزاری کار ایران
مدیر جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

پیش‌بینی برداشت بیش از چهار هزار تن بادام در قزوین

مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به آغاز برداشت بادام از باغ‌‌های استان، پیش‌بینی کرد که امسال بیش از چهار هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش ایلنا، محمد پیله فروش با اعلام این خبر گفت: قزوین دارای 3 هزار و ۶۶۰ هکتار باغ بادام است که از این میزان ۶۶۰ هکتار غیربارور و 3 هزار هکتار بارور هستند.

وی ادامه داد: این محصول با توجه به عمر طولانی و سازگاری بالا با شرایط کم‌آبی، دارای تنوع ارقام زیادی از جمله ارقام محلی، سنگی، شمشیری و گردو و ارقام جدیدی مانند شکوفه و تونو است که از ارقام دیرگل محسوب می‌شوند.

مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: ارگانیک بودن بادام و عدم نیاز به کود و سم از دیگر مزایای کشت این محصول در باغستان سنتی قزوین است.

وی ادامه داد: باغستان سنتی قزوین یکی از مهم‌ترین رویشگاه‌های بادام در کشور به شمار می‌رود و ارقام غالب آن شامل «مامایی»، «شکوفه» و «سنگی» است که به دلیل طعم و کیفیت بالا، بازارپسندی ویژه‌ای دارند.

برداشت بادام از باغستان سنتی نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی قزوین به شمار می‌رود.

