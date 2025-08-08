به گزارش ایلنا، علی صادقی روز جمعه، وضعیت ترافیک مسیر جنوب شمال محور کندوان در محدوده‌های پل زنگوله تاسیاه بیشه را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد.

وی افزود: همچنین تردد در محور هراز در محدوده صلاحی چلاو به صورت نیمه سنگین تا سنگین و ترافیک در دیگر محورها از جمله سوادکوه و کیاسر عادی و روان جریان دارد.

همچنین محدودیت‌های ترافیک طراح‌های مازندران از روز چهارشنبه شروع شد و تا صبح روز هفته شنبه آینده ادامه دارد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است. برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است. محور کرج – چالوس جزو شبکه های ارتباطی اصلی پایتخت به شمال کشور شامل استان گیلان و غرب استان مازندران است که به علت برخورداری از مناظر طبیعی، جاذبه های تاریخی و کوتاه بودن مسافت در تمام فصول به ویژه نوروز با استقبال مسافران و گردشگران داخلی و خارجی همراه است.

محور کرج – چالوس حدود ۱۶۰ کیلومتر طول دارد که ۸۰ کیلومتر مربوط به کندوان حوزه شهرستان چالوس و بقیه هم جزو حوزه جغرافیایی استان البرز است. برابر آمار ثبت شده روزانه به طور میانگین در نیمه دوم سال حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو در این مسیر تردد می کنند که در فصول بهار و تابستان به ۵۰ هزار تردد می رسد.

انتهای پیام/