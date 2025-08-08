خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک در جاده‌های هراز و کندوان پرحجم و سنگین است

ترافیک در جاده‌های هراز و کندوان پرحجم و سنگین است
کد خبر : 1671386
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران وضعیت ترافیک در محورهای هراز و کندوان را پرحجم و سنگین اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، علی صادقی روز جمعه، وضعیت ترافیک مسیر جنوب شمال محور کندوان در محدوده‌های پل زنگوله تاسیاه بیشه را نیمه سنگین تا سنگین اعلام کرد.

وی افزود: همچنین تردد در محور هراز در محدوده صلاحی چلاو به صورت نیمه سنگین تا سنگین و ترافیک در دیگر محورها از جمله سوادکوه و کیاسر عادی و روان جریان دارد.

همچنین محدودیت‌های ترافیک طراح‌های مازندران از روز چهارشنبه شروع شد و تا صبح روز هفته شنبه آینده ادامه دارد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه مازندران با شماره های ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است. برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است. محور کرج – چالوس جزو شبکه های ارتباطی اصلی پایتخت به شمال کشور شامل استان گیلان و غرب استان مازندران است که به علت برخورداری از مناظر طبیعی، جاذبه های تاریخی و کوتاه بودن مسافت در تمام فصول به ویژه نوروز با استقبال مسافران و گردشگران داخلی و خارجی همراه است.

محور کرج – چالوس حدود ۱۶۰ کیلومتر طول دارد که ۸۰ کیلومتر مربوط به کندوان حوزه شهرستان چالوس و بقیه هم جزو حوزه جغرافیایی استان البرز است. برابر آمار ثبت شده روزانه به طور میانگین در نیمه دوم سال حدود ۲۰ هزار دستگاه خودرو در این مسیر تردد می کنند که در فصول بهار و تابستان به ۵۰ هزار تردد می رسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور