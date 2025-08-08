خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فوت ۲ کودک بر اثر غرق‌شدگی در چشمه باباگرگر قروه

فوت ۲ کودک بر اثر غرق‌شدگی در چشمه باباگرگر قروه
کد خبر : 1671385
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: ۲ کودک که برای شنا وارد چشمه آب معدنی باباگرگر قروه شده بودند، دچار غرق‌شدگی شدند و جانشان را از دست دادند.

به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز جمعه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار کرد: امروز ۲ کودک ۶ و ۱۵ ساله در چشمه باباگرگر قروه گرفتار شدند و بانوی ۳۸ ساله‌ای از خانواده برای نجات آن‌ها وارد آب شده اما خودش نیز گرفتار شد.

وی افزود: پس از تماس با دیسپچ اورژانس، ۲ آمبولانس و تیم‌های نجات‌غریق به محل اعزام شدند و پس از حدود ۲ ساعت جست‌وجو، کودکان از آب خارج شدند.

هدایی ادامه داد: بانوی ۳۸ ساله با تلاش تیم اورژانس و انجام اقدامات حیاتی نجات یافت، اما با وجود تلاش پرسنل اورژانس ۲ کودک جان خود را از دست دادند.

چشمه آب معدنی باباگرگر در ۲۰ کیلومتری شمال شرق قروه قرار دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور