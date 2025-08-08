به گزارش ایلنا، بابک هدایی روز جمعه با اعلام این خبر به خبرنگاران اظهار کرد: امروز ۲ کودک ۶ و ۱۵ ساله در چشمه باباگرگر قروه گرفتار شدند و بانوی ۳۸ ساله‌ای از خانواده برای نجات آن‌ها وارد آب شده اما خودش نیز گرفتار شد.

وی افزود: پس از تماس با دیسپچ اورژانس، ۲ آمبولانس و تیم‌های نجات‌غریق به محل اعزام شدند و پس از حدود ۲ ساعت جست‌وجو، کودکان از آب خارج شدند.

هدایی ادامه داد: بانوی ۳۸ ساله با تلاش تیم اورژانس و انجام اقدامات حیاتی نجات یافت، اما با وجود تلاش پرسنل اورژانس ۲ کودک جان خود را از دست دادند.

چشمه آب معدنی باباگرگر در ۲۰ کیلومتری شمال شرق قروه قرار دارد.

