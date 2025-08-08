به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، منصور فخاران، روز جمعه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: مرز مهران تاکنون با ۶۳ درصد، بیشترین میزان تردد زائران اربعین حسینی را در بین مرزهای شش‌گانه کشور داشته است؛ این میزان نسبت به سال گذشته، ۲ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مهران همچنین به‌عنوان نخستین مبدأ ورود زائران، با ۶۸ درصد، بالاترین میزان ورود را نیز به خود اختصاص داده است. در مجموع از ابتدای طرح اربعین تاکنون، بیش از دو میلیون و ۲۹۹ هزار و ۴۹۱ تردد از مرزهای کشور ثبت شده است.

فخاران با بیان اینکه هنوز یک میلیون و ۷۳۸ هزار و ۵۴۰ زائر در خاک عراق باقی مانده‌اند، تأکید کرد: در حال حاضر ۴۵۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید رئیسی (برکت) مستقر شده‌اند و تا ۱۲ ساعت آینده، ۶۵۰ دستگاه دیگر نیز به این ناوگان اضافه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این تمهیدات، در پیک اول بازگشت زائران، مشکل جدی در تأمین ناوگان نخواهیم داشت. اما از دستگاه‌هایی که متعهد به تأمین ۳ هزار اتوبوس شده‌اند، انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر اتوبوس‌های وعده‌داده‌شده را در اختیار راهداری قرار دهند.

معاون راهداری با اشاره به استقرار ۱۲۰۰ نیروی انسانی و ۱۵۰ دستگاه سبک و سنگین در مرز مهران، افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش چشمگیر تردد در هفته آینده، آمادگی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مرتبط بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی در پایان هشدار داد: هم‌اکنون ۴ هزار خودروی شخصی نیز به سمت مهران در حال حرکت هستند و مدیریت سفر و توزیع مناسب ناوگان از اهمیت ویژه‌ای براوردار است.

انتهای پیام/