تشییع پیکر محیط بان پارک ملی گلستان در مینودشت
پیکر محیط بان پارک ملی گلستان که در درگیری با شکارچیان متخلف آسمانی شد، صبح امروز در مینودشت تشیع شد.
به گزارش ایلنای گلستان، پیکر این محیط بان در روستای القجر مینودشت تشییع و به خاک سپرده شد.
عصر روز چهار شنبه در تعقیب و گریز دو شکارچی غیر مجاز و پس از ایست محیط بانان یکی از شکارچیان گلولهای به ماموران شلیک کرد و به شهمرادی اصابت کرد. در این درگیری محمود شهمرادی محیطبان پارک ملی گلستان بر اثر تیراندازی مستقیم متخلفان آسمانی شد.
در این تعقیب و گریز یکی از شکارچیان زخمی و دستگیر و دیگری متواری شد و با همکاری پلیس آگاهی بجنورد او هم دستگیر شد. محمود شهمرادی محیط بان پارک ملی گلستان ۴۷ساله پدر دو فرزند بود.