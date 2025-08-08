تشییع پیکر محیط بان پارک ملی گلستان در مینودشت

به گزارش ایلنای گلستان، پیکر این محیط بان در روستای القجر مینودشت تشییع و به خاک سپرده شد.

عصر روز چهار شنبه در تعقیب و گریز دو شکارچی غیر مجاز و پس از ایست محیط بانان یکی از شکارچیان گلوله‌ای به ماموران شلیک کرد و به شهمرادی اصابت کرد. در این درگیری محمود شهمرادی محیط‌بان پارک ملی گلستان بر اثر تیراندازی مستقیم متخلفان آسمانی شد.

در این تعقیب و گریز یکی از شکارچیان زخمی و دستگیر و دیگری متواری شد و با همکاری پلیس آگاهی بجنورد او هم دستگیر شد. محمود شهمرادی محیط بان پارک ملی گلستان ۴۷ساله پدر دو فرزند بود.

انتهای پیام/