دیدار استاندار ایلام با سفیر ایران در عراق برای تسهیل بازگشت زائران اربعین
استاندار ایلام در دیدار با سفیر ایران در عراق بر لزوم هماهنگی و بهرهگیری از تمام ظرفیتها برای بازگشت امن و روان زائران اربعین تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی بهمنظور برنامهریزی و هماهنگی برای تسهیل تردد زائران اربعین در مسیر بازگشت، با محمدکاظم آل اسحاق ، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، طرفین با تأکید بر اهمیت مدیریت بازگشت میلیونها زائر از مسیر مرز مهران، بر ضرورت استفاده حداکثری از امکانات و ظرفیتهای موجود در عراق برای تأمین امنیت، سرعت و روانسازی تردد زائران تا زمان ورود به خاک ایران تأکید کردند.
سفیر کشورمان در عراق نیز در این نشست گفت:از تمام ظرفیتهای دیپلماتیک، اجرایی و میدانی برای تردد بدون مشکل و امن زائران اربعین، بهویژه در مسیر بازگشت، بهرهبرداری خواهد شد.
این دیدار در چارچوب هماهنگیهای مستمر بین استان ایلام و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در عراق برای مدیریت هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی برگزار شد.