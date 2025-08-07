یک گیگ اینترنت رایگان برای زائران ایام اربعین
معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران، از ارائه روزانه یک گیگ اینترنت رایگان به زائران اربعین از طریق بستر Public-WiFi خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، مرتضی بهرامی معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران امروز در این نشست خبری با خبرنگاران کرمانشاه، با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور گفت: شرکت مخابرات ایران بزرگترین شبکه ارتباطی کشور را در اختیار دارد و در سالهای اخیر نگاه خود به ارتباطات را از صرفاً خدمت به زیرساختی حیاتی تغییر داده است.
وی افزود: امروزه ارتباطات تنها یک خدمت نیست بلکه زیرساختی ضروری برای کشور محسوب میشود و حفظ پایداری و امنیت این زیرساختها از اولویتهای اصلی شرکت مخابرات است.
معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تأکید کرد: ما علاوه بر تأمین پایداری، با بهرهگیری از هوش مصنوعی و زیرساختهای امنیتی، شبکهای امن برای خود و سرویسگیرندگان فراهم کردهایم.
وی در ادامه به برنامههای توسعه شبکه زیرساختی کشور اشاره کرد و گفت: این توسعه طبق برنامههای از پیش تعیین شده اجرایی خواهد شد.بهرامی درباره خدمات مخابراتی ویژه اربعین، گفت: به مناسبت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، اینترنت رایگان برای زائران گرامی فراهم شده است.
وی افزود: زائران میتوانند روزانه از یک گیگابایت اینترنت رایگان از طریق بستر Public-WiFi بهرهمند شوند.معاون فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: این طرح از ۱۲ مردادماه تا اول شهریورماه ۱۴۰۴ در مناطق منتخب شامل مراکز مرزی تحت پوشش شرکت مخابرات ایران اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: زائران جهت بهرهمندی از این خدمت میتوانند به آدرس اینترنتی hotspot.tci.ir مراجعه کرده و با طی مراحل ثبتنام موقت، از این اینترنت رایگان استفاده کنند.
وی همچنین، گفت: تمامی مراکز تحت پوشش در مناطق مختلف آماده ارائه این خدمت بوده و هماهنگیهای لازم جهت اطلاعرسانی، معرفی بستههای ویژه و پشتیبانی فنی در تمام سطوح فنی و تجاری انجام شده است.