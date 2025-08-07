خبرگزاری کار ایران
درسایه مسئولیت گریزی آب منطقه ای گیلان، آب مردم داماش بلعیده می شود/ ۴۰۰ خانوار در اعتراض به برداشت کارخانه آب معدنی به پا خاستند

مردم؛ خط انتقال آب به کارخانه را بستند

مردم روستای داماش گیلان در اعتراض به مسئولیت گریزی آب منطقه ای گیلان و عدم پایبندی مدیران کارخانه آب معدنی داماش با قطع جریان آب از سر چشمه به سمت این واحد صنعتی تصمیم گرفتند که خودشان مدیریت توزیع منابع را بر عهده بگیرند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز شانزدهم مرداد ماه مردم روستای داماش از توابع استان گیلان، در اعتراض به مسئولیت گریزی و عدم تعهد پذیری شرکت آب منطقه ای این استان و همچنین عدم پایبندی مدیران این کارخانه مبنی بر تامین آب مردم ، جریان انتقال آب به کارخانه آب معدنی روستای توریستی داماش را قطع کردند.  

به گفته اهالی؛ این اقدام در واکنش به عدم پاسخگویی به پیگیری های مداوم مردم روستای گردشگری   داماش که بالغ بر ۴۰۰ خانوار هستند انجام شده است. 

مردم می گویند:  شرکت آب منطقه ای گیلان به درستی به وظایف نظارتی خود عمل نمی کنند و به همین جهت مالکان جدید کارخانه هم از انجام  تعهدات خود نسبت به  تامین آب روستا سر باز می زنند. 

 مردم معترض روستای گردشگری داماش معتقدند ک خواسته منطقی و بحقشان برای شرکت آب منطقه ای و مدیران کارخانه آب معدنی محلی از اعراب ندارد و هر بار خواسته اهالی به بهانه های مختلف نادیده گرفته می شود.

 بر اساس این گزارش، در چند روز اخیر هشدارهای لازم به مدیران کارخانه در خصوص کم آبی و بی آبی روستا داده شده اما مثل همیشه مردم با جواب های سربالا روبرو شده اند.

به همین جهت صبح امروز عده قابل توجهی از اهالی روستای داماش با حضور در محل چشمه تامین کننده آب ، مانع از انتقال آب به کارخانه شدند و تا تعیین تکلیف موضوع توسط نهادهای ذیربط تصمیم گرفتند خودشان مدیریت توزیع منابع را بر عهده بگیرند.

به گفته اهالی   داماش ؛ مالکان کارخانه تا کنون به بهانه ایجاد اشتغال از انجام تعهدات عرفی و قانونی خود طفره رفته اند و اندک کارگران مشغول در این کارخانه ماه‌هاست که دارای حقوق معوقه هستند و حقوق حداقلی آنها با تاخیرهای فراوان پرداخت می‌شود.

موضوعی که نشان می دهد مالکان فعلی کارخانه صلاحیت و اهلیت لازم برای اداره کارخانه را ندارند.

