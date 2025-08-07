خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس فتا فارس خبرداد؛

متخصص افزایش سرمایه، کلاهبردار از آب درآمد

رئیس پلیس فتا استان از شناسایی و دستگیری مردی جوان که با ترفند تبلیغات دروغین در شبکه اجتماعی تلگرام و با معرفی خود به عنوان فردی که در زمینه سرمایه‌گذاری ارزی از تبحر بالایی برخوردار است، اقدام به کلاهبرداری از شهروند شیرازی نمود، خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی بیان کرد: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: شاکی بیان داشت چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارزها معرفی کرده بود، آشنا شدم و وی به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ ۵۰ میلیارد از من طی چندین مرحله کلاهبرداری نمود.

این مقام سایبری گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در یکی از استان‌های شمال کشور دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از نام افراد مشهور، اقدام به کلاهبرداری می‌نموده است، گفت: وی با مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان نمود.

این مقام انتظامی گفت: شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن 096380 با کارشناسان ما در میان بگذارند.

