متخصص افزایش سرمایه، کلاهبردار از آب درآمد

به گزارش ایلنا، سرهنگ امیرحسین سلیمانی بیان کرد: در پی شکایت مردی میانسال مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ سلیمانی ادامه داد: شاکی بیان داشت چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی که خود را سرمایه گذار برتر در زمینه رمز ارزها معرفی کرده بود، آشنا شدم و وی به بهانه سرمایه گذاری با سود چند برابری در کمترین زمان مبلغ ۵۰ میلیارد از من طی چندین مرحله کلاهبرداری نمود.

این مقام سایبری گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند متهم را شناسایی و با هماهنگی قضایی وی را در یکی از استان‌های شمال کشور دستگیر کنند.

رئیس پلیس فتا فارس با بیان اینکه طی بررسی‌های بیشتر مشخص شد متهم با ایجاد کانال‌ها و گروه‌های مختلف و سو استفاده از نام افراد مشهور، اقدام به کلاهبرداری می‌نموده است، گفت: وی با مواجهه با مستندات و ادله دیجیتالی لب به اعتراف گشود و هدف از این کار را درآمدزایی عنوان نمود.

این مقام انتظامی گفت: شهروندان بهتر است به منظور پیشگیری از هرگونه دغدغه خاطری نسبت به خرید رمز ارز و نگهداری آن در کیف‌های الکترونیکی خود، ابتدا دانش و آگاهی خود را بالا ببرند و هرگز فریب تبلیغات اغوا کننده در فضای مجای را نخورند.

سرهنگ سلیمانی از هموطنان درخواست کرد در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک و یا مجرمانه در فضای مجازی، می‌توانند آن را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی اینترنتی www.fata.gov.ir و یا با شماره تلفن 096380 با کارشناسان ما در میان بگذارند.

انتهای پیام/