خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کارشناس هواشناسی استان:

گرمای شدید هوای قزوین تا روز شنبه ادامه دارد

گرمای شدید هوای قزوین تا روز شنبه ادامه دارد
کد خبر : 1670959
لینک کوتاه کپی شد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین گفت: تا روز شنبه همچنان شاهد استقرار هوای گرم در سطح استان خواهیم بود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان گفت: برای امروز وضعیت جوی به نسبت پایدار است، البته در ساعت‌های بعدازظهر در برخی نقاط استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی ادامه داد: دمای هوای استان در چند روز گذشته در هفت نقطۀ استان به 40 و بالاتر از آن رسید و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان قزوین عنوان کرد: باتوجه به گرمای هوا به کودکان، افراد مسن و دارای بیماری توصیه می‌شود از فعالیت در فضای باز بویژه در ساعت‌های گرم روز خودداری کنند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور