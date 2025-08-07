گرمای شدید هوای قزوین تا روز شنبه ادامه دارد

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان گفت: برای امروز وضعیت جوی به نسبت پایدار است، البته در ساعت‌های بعدازظهر در برخی نقاط استان شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی ادامه داد: دمای هوای استان در چند روز گذشته در هفت نقطۀ استان به 40 و بالاتر از آن رسید و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان قزوین عنوان کرد: باتوجه به گرمای هوا به کودکان، افراد مسن و دارای بیماری توصیه می‌شود از فعالیت در فضای باز بویژه در ساعت‌های گرم روز خودداری کنند.

