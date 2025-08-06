به گزارش ایلنا، محسن ایزدی شامگاه چهارشنبه افزود: بر اثر این تندباد که همراه با بارندگی بود، حصار برخی از منازل در روستاها ریخته شده و در روستای حاشیه هلیل همچون روستاهای سعدآباد، توکل آباد، ده‌پیش و سوران گرد و خاک و بارندگی بیشتری را شاهد بودیم، به نخیلات خساراتی وارد شده است که در گزارش‌های بعدی میزان آن مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از رودخانه‌ها در شهرستان همچون محمود آباد و کشکندر جاری شدند.

فرماندار کهنوج گفت: شامگاه گذشته هشدار سطح نارنجی از سوی استانداری کرمان اعلام شده بود و ما هم جلسه مدیریت بحران را در کهنوج برگزار کردیم و آمادگی لازم وجود داشت.

وی افزود: در داخل شهر برخی از درختان بر اثر توفان شکستند و شبکه برق برخی از محلات نیز قطع شد.

ایزدی از شکستگی برخی تیرهای برق خبر داد و گفت: با همت و ورود سریع کارکنان شهرداری و اداره برق مشکلات رفع شده است.

اداره کل هواشناسی استان کرمان ۱۲ مرداد درباره وزش تندبادهای لحظه‌ای، رگبار و رعد و برق همراه با طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر تا شنبه ۱۸ مرداد هشدار سطح زرد صادر کرده بود.

مرکز شهرستان کهنوج در ۳۳۰ کیلومتری جنوب کرمان است.

