خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خسارت بارندگی و تندباد لحظه‌ای در کهنوج

خسارت بارندگی و تندباد لحظه‌ای در کهنوج
کد خبر : 1670926
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار کهنوج گفت: تندباد شدیدی با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت به صورت لحظه‌ای حدود کمتر از نیم ساعت در این شهرستان رخ داد که خساراتی بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا، محسن ایزدی شامگاه چهارشنبه افزود: بر اثر این تندباد که همراه با بارندگی بود، حصار برخی از منازل در روستاها ریخته شده و در روستای حاشیه هلیل همچون روستاهای سعدآباد، توکل آباد، ده‌پیش و سوران گرد و خاک و بارندگی بیشتری را شاهد بودیم، به نخیلات خساراتی وارد شده است که در گزارش‌های بعدی میزان آن مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: برخی از رودخانه‌ها در شهرستان همچون محمود آباد و کشکندر جاری شدند.

فرماندار کهنوج گفت: شامگاه گذشته هشدار سطح نارنجی از سوی استانداری کرمان اعلام شده بود و ما هم جلسه مدیریت بحران را در کهنوج برگزار کردیم و آمادگی لازم وجود داشت.

وی افزود: در داخل شهر برخی از درختان بر اثر توفان شکستند و شبکه برق برخی از محلات نیز قطع شد.

ایزدی از شکستگی برخی تیرهای برق خبر داد و گفت: با همت و ورود سریع کارکنان شهرداری و اداره برق مشکلات رفع شده است.

اداره کل هواشناسی استان کرمان ۱۲ مرداد درباره وزش تندبادهای لحظه‌ای، رگبار و رعد و برق همراه با طغیان رودخانه‌های فصلی و آبگرفتگی معابر تا شنبه ۱۸ مرداد هشدار سطح زرد صادر کرده بود.

مرکز شهرستان کهنوج در ۳۳۰ کیلومتری جنوب کرمان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور