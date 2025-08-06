آزادی یک فرد ربوده شده در شهرستان تفتان
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از آزادی فردی که پس از گروگانگیری در یزد، توسط آدمربایان به شهرستان تفتان منتقل شده بود خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار علیرضا دلیری روز چهارشنبه اظهار داشت: پس از وقوع یک فقره گروگانگیری در شهرستان یزد و فرار آدمربایان به حوزه شهرستان تفتان، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با تشکیل تیمی ویژه، انجام اقدامات اطلاعاتی و تلاشهای شبانهروزی، موفق به شناسایی مخفیگاه گروگانگیران شدند و با هماهنگی قضایی در عملیاتی منسجم ۲ نفر از آدمربایان را دستگیر و فرد ربوده شده را آزاد کردند.
جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه انگیزه این آدمربایی اختلاف شخصی بوده است، تصریح کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و اجازه عرضاندام به هنجارشکنان داده نخواهد شد.
سردار دلیری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.