به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: اقلیم کشور به طور عمده خشک و نیمه‌خشک است و با میزان تبخیر بالایی همراه است. برنامه آمایش سرزمین در توسعه شهرهای کشور به درستی اجرا نشده و مشکل‌ساز شده است. در کشور ایران سدها در مناطقی و شرایطی ایجاد شده‌اند که مسیر حداکثری باد و تبخیر است. به طور کلی، میزان تبخیر از سطوح آزاد در ایران به حداکثر خود رسیده است.

وی ادامه داد: این موضوع نیازمند بررسی و اتخاذ تدابیری برای کاهش تبخیر و بهینه‌سازی مدیریت منابع آب در کشور است تا از هدررفت بیشتر آب جلوگیری شود. در این راستا روش‌های نوآورانه و فناورانه به جلوگیری از تبخیر آب سدها کمک ‌می‌کند. در بخش صنعت و کشاورزی عدم وجود برنامه آمایشی به چشم می‌خورد. در حال حاضر، بخش صنعت عمدتاً در مناطق مرکزی کشور که خشک و نیمه‌خشک است متمرکز شده و فعالیت می‌کند.

کشاورزی باید به سمت کشت‌های گلخانه‌ای و کنترل شده پیش برود

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به عدم آمایش صحیح در حوزه کشاورزی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: بخش اعظم کشاورزی کشور در محیط‌های باز صورت می‌گیرد. در حالی که به دلیل تنش‌های آبی و برای بهبود بهره‌وری و مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی باید به سمت کشت‌های گلخانه‌ای و کنترل شده و روش‌های نوین آبیاری پیش برود، تا منابع آب و خاک بهینه‌تر استفاده شوند و اثرات منفی تغییرات اقلیمی کاهش یابد و در نهایت باعث بهبود امنیت غذایی کشور شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه برخی الزامات درباره کشت گلخانه‌ای مطرح شده است و این الزام وجود دارد که بین 100 تا 150 هزار هکتار اراضی کشاورزی زیر کشت گلخانه‌ای باشند و آبیاری زیرسطحی داشته باشیم این اقدام می‌تواند به بهبود تولیدات کشاورزی، بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در منابع آب و افزایش تولید و کیفیت محصولات و کاهش آسیب‌های ناشی از شرایط محیطی کمک کند و زمینه‌ساز توسعه پایدار در بخش کشاورزی شود.

وی بیان داشت: در حوزه صنعت، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید یک میلیارد و 700 میلیون مترمکعب پساب‌های شهری به صنعت اختصاص یابد و سهم صنایع از این پساب به‌طور مشخص تعیین شود. صنایع باید به جای چاه‌های آب از پساب استفاده کنند. این اقدام می‌تواند به کاهش فشار بر منابع آب شیرین کمک کرده و امکان استفاده بهینه از پساب را در فرآیندهای صنعتی فراهم کند. همچنین، مدیریت مناسب پساب‌ها می‌تواند به حفاظت از محیط‌زیست و کاهش آلایندگی‌ها کمک کند.

سرانه مصرف آب شهری در کشور 200 لیتر در شبانه‌روز است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: سرانه مصرف آب شهری در کشور حدود 200 لیتر در شبانه‌روز است، در حالی که این میزان باید حداکثر به 120 لیتر کاهش یابد. کاستن از این مصرف می‌تواند به بهینه‌سازی منابع آب و کاهش فشار بر آنها کمک کند. اتخاذ سیاست‌های مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی در بین مردم برای صرفه‌جویی در آب، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تحقق این هدف کمک کند.

ابراهیمی ابراز داشت: جلسات مربوط به تنش آبی با جدیت در حال پیگیری است و طی 2 مرحله، اعتبارات چشمگیری به مدیریت این موضوع در استان مرکزی اختصاص یافته است. بیشترین تنش‌های آبی نیز در شهرستان‌های اراک و ساوه مشاهده می‌شود، که لزوم توجه و اقدامات فوری برای حل این مشکل را به وضوح نشان می‌دهد. یکسری چاه‌های آب در این شهرستان‌ها در اختیار گرفته شده که وارد سیکل آب شرب شهری می‌شوند و بخشی از مشکل را کاهش می‌دهند.

وی به موضوع حقابه استان مرکزی نیز اشاره داشته و اضافه کرد: در کوتاه‌مدت تأکید بر روی مدیریت منابع آبی موجود است، در میان‌مدت با طرح این موضوع که حقابه استان مرکزی توسط برخی استان‌ها گرفته شده، درخواست تأمین حقابه‌ای که از استان گرفته شده است را ارائه داده‌ایم. اقدام دیگری که پیگیر اجرای آن هستیم ایجاد کنسرسیومی از صنایع برای سرمایه‌گذاری در راستای انتقال آب از خلیج‌فارس به استان است.

امنیت آبی پیش‌نیاز امنیت غذایی و امنیت غذایی پیش‌نیاز امینت ملی است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع امنیت غذایی اشاره کرده و گفت: امنیت آبی پیش‌نیاز امنیت غذایی و امنیت غذایی پیش‌نیاز امینت ملی است. در بحث امنیت غذایی یک طرح 2 فوریتی ارائه شده که اعلام وصول شده و امید است در کمیسیون به نتیجه برسد. تمام کشورها از جمله ایران، کالای استراتژیک دارند. به عنوان مثال باید سالیانه 4 میلیون تن ذخیره استراتژیک گندم داشته باشیم یا در شکر باید ۵۰۰ هزار تن ذخیره استراتژیک وجود داشته باشد.

ابراهیمی افزود: در حوزه برق نیز صنایعی که مصرف برق آنها بالای یک مگاوات است، باید به سمت ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی هدایت شوند و سالانه 5 درصد برق مصرفی خود را از منابع و نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند. این تغییر می‌تواند به کاهش هزینه‌های انرژی، حفظ محیط‌زیست و استفاده پایدار از منابع انرژی تجدیدپذیر کمک کند. ترویج این نوع نیروگاه‌ها نه تنها به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی می‌انجامد بلکه باعث می‌شود صنایع به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

وی به موضوع دالان سبز اراک اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با مساعدت وزیر کشاورزی از منطقه چپقلی تا سه‌ده و از آنجا تا تالاب میقان اراک با 10 هزار هکتار وسعت به عنوان دالان سبز در نظر گرفته شده است. این پروژه تولید اکسیژن ورودی از جنوب غرب اراک را انجام خواهد داد که تاکنون 2400 هکتار درختکاری انجام شده و روند درختکاری‌ها ادامه دارد. در این راستااعتبار خوبی نیز اخذ شده است.

استفاده از سوخت مازوت منجر به انتشار سولفور می‌شود که سرطان‌زا است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: بر اساس سیاهه انتشار آلودگی هوای اراک، 25 تا 30 درصد آلودگی هوای این شهر مربوط به وسایل نقلیه متحرک و 70 تا 75 درصد مربوط به منابع ثابت آلایندگی یعنی صنایع است. نیروگاه حرارتی شازند عامل مهم آلودگی هوای اراک است. استفاده از سوخت مازوت در این نیروگاه منجر به انتشار سولفور می‌شود که سرطان‌زا بوده و برای سلامتی مردم به شدت مضر است.

ابراهیمی به اقدامات انجام شده در حوزه استفاده از سوخت مازوت اشاره داشته و تصریح کرد: هرآنچه پیگیری در خصوص آلودگی هوای اراک لازم بوده از سوی نمایندگان انجام شده است. در کمیسیون انرژی با وزرای نفت و نیرو صحبت شده و 10 روز فرصت در نظر گرفته شده بود تا توافق کنند و به جای مازوت پرسولفور موجود در نیروگاه حرارتی شازند، مازوت کم‌سولفور، گاز و LPG جایگزین کنند که انجام نشده و قرار شده سئوالات به صحن برود.

وی بیان داشت: موضوع کنارگذر شمالی اراک نیز پیگیری شده که با مشارکت 70 درصدی سرمایه‌گذار، اوایل سال جاری فاز نخست آن که 24 کیلومتر است بهره‌برداری شد و دولت نیز سهم 30 درصدی خود را پرداخت کرد. عملیات اجرایی 24 کیلومتر فاز دوم این مسیر نیز آغاز شده که 20 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد. 70 درصد این مبلغ را سرمایه‌گذار تأمین کرده و مابقی را نیز دولت تأمین می‌کند. 10 روز پیش نخستین مرحله از سهم دولت معادل 2000 میلیارد ریال پرداخت شد.

اراک نخستین شهر مهندسی‌ساز کشور است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به دیگر اقدامات انجام شده اشاره داشته و تأکید کرد: در راستای کاهش آلودگی هوای اراک اقدامات خوبی از جمله جایگزینی اتوبوس‌های برقی به جای اتوبوس‌های دیزلی صورت گرفته که در این راستا 50 دستگاه تاکنون وارد اراک شده است و تا 100 دستگاه نیز می‌رسد. ورود تاکسی‌های برقی به شهر اراک نیز پیگیری شده اما هنوز محقق نشده است، چرا که تاکسی‌دارها از عهده خرید تاکسی برقی برنمی‌آیند.

ابراهیمی به ویژگی‌های شهر اراک از لحاظ نوع چینش و فضای طبیعی اشاره کرده و ابراز داشت: اراک نخستین شهر مهندسی‌ساز کشور که به شکل شطرنجی ایجاد شده، اما متأسفانه در بازه زمانی سال‌های گذشته پیشرفت چشمگیری نداشته است. اراک در واقع یک باغ‌شهر بوده است اما در این حوزه پسرفت کرده‌ایم. از باغ‌شهر اراک، تنها باغات سه‌ده باقی مانده که باید حفظ شود، اما در این حوزه هنوز اقدامات اساسی صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: اراک به اندازه کافی گسترش نیافته که یکی از علل گرانی مسکن در این شهر است. این شهر به دلایل مختلف گسترش و الحاق نداشته و به همین دلیل اراک از جهت هزینه های مسکن، از شهرهای با هزینه بالاست. در راستای توسعه شهری نیاز به فضای پیرامونی و الحاق به شهر داریم. منطقه زعفرانیه می‌تواند بخشی از مشکلات شهر را رفع کند، اما کافی نیست. در این حوزه شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر نمی‌توانند تأمین‌کننده باشند، چرا که متصل به شهر نیستند.

پروژه 8112 واحدی اراک 26 هزار نفر جمعیت را خواهد پذیرفت

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس در خصوص مشکلات مسکن ملی اراک نیز گفت: پروژه 8112 واحدی اراک به اندازه 26 هزار نفر جمعیت را خواهد پذیرفت و با سئوالاتی که از وزیر انجام شد میلگرد و سیمان به این پروژه تعلق گرفت، همچنین قرار شد به 4 دهک نخست تسهیلات تعلق بگیرد. زیرساخت‌های این پروژه نیز باید پیگیری و تسریع شود. این پروژه تقریباً از روی زمین بلند شده، اما برای حرکت نیاز به هل دادن دارد.

ابراهیمی با این طرح این پرسش که چرا باید مطالبه به حق متقاضیان اینقدر طولانی شود؟ افزود: تأخیر در اجرای پروژه 8112 واحدی سبب شده تا مشکلات متقاضیان برای پرداخت دوچندان شود. در این رابطه تعلل مدیران نباید از جیب مردم پرداخت شود بر این اساس، از وزیر مسکن و بانک مسکن خواسته شده تفاوت قیمت ساخت واحد از محل منابع در اختیار دولت تأمین شود. تلاش است تا برای این مسیر در بودجه سال آینده ردیفی اختصاص یابد.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف شرکت کیسون (یکی از شرکت‌های پیمانکار پروژه) نیز انجام شد. این شرکت 3 ماه در لیست ماده 46 بوده که باید توسط وزیر ابلاغ می‌شد و با پیگیری استاندار و بنده به عنوان نماینده مجلس ماده 46 ابلاغ بودیم. همچنین تمامی تضامین ظرف 48 ساعت به حساب دولت برگشت. دغدغه امروز تعیین پیمانکار صاحب صلاحیت و تسریع در جایگزینی پیمانکار است. حدود 13 پیمانکار دعوت شده‌اند که قرار است یکی از این میان انتخاب شود.

خبرنگاران در جنگ 12 روزه خوش درخشیدید

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: چند برنامه بهره‌برداری از پروژه‌های مهم از جمله کتابخانه مرکزی، تالار مرکزی و کنارگذر شمالی اراک برای سفر رئیس‌جمهوری در نظر گرفته شده است. شرکت هواپیمایی اراک ‌امیرکبیر تأسیس خواهد شد و 3 هواپیما نیز توسط سرمایه‌گذار خریداری شده است. در سال‌های 1386 و 1387 مجوز مرز هوایی برای فرودگاه اراک گرفته شده و امید است امکان سفر و انتقال بار در سطح بین‌المللی برای فرودگاه اراک فراهم شود.

ابراهیمی تصریح کرد: خبرنگاران کشور و استان مرکزی در مقابله با جنگ ترکیبی رسانه‌ای دشمن به ویژه در جنگ 12 روزه، خوش درخشیدید. اگر رسانه‌ها و خبرنگاران کشور نبودند، اتحاد و انسجام ملت حاصل نمی‌شد. خبرنگاران در این راستا نقش مؤثری داشته و وظیفه سنگینی در اتحاد ملت، آگاهی‌رسانی و شفاف‌سازی برعهده داشتند. جایگاه و نقش رسانه‌ها در این عرصه بسیار سنگین حساس است. تبیین اطلاعات برای مردم نیازمند آگاهی است و رسانه‌ها باید مجهز به اطلاعات و آگاهی باشند.

وی بیان داشت: مردم بار دیگر در جنگ 12 روزه اتحاد خود را ثابت کردند و ایستادند. دشمن در جنگ ترکیبی تمامی ابزارها را در اختیار داشت و در پی نابودی کشور بود اما در مقابل اقتدار ایران کم آورد. پیروزی بزرگی در این جنگ ترکیبی برای ملت حاصل شد. آنها می‌خواستند ایران را نابود کنند، اما خداگرایی و اتحاد و انسجام ملت ایران را محاسبه نکرده بودند و در محاسبات خود شکست خوردند.

