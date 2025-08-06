شهردار ارومیه؛
رسانهها ارتش اطلاعرسانیاند/اجرای ۳ میلیون متر مربع آسفالت در ارومیه با ۷ پیمانکار آغاز شد
شهردار ارومیه از آغاز اجرای ۳میلیون متر مربع آسفالت در ارومیه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، آیدین رحمانی، در آیین آغاز عملیات اجرایی نهضت آسفالت شهر ارومیه با تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، از رسانهها به عنوان «ارتش اطلاعرسانی» یاد کرد و گفت: نقش رسانهها در آگاهیبخشی، مطالبهگری و نظارت عمومی بیبدیل است و بدون همراهی آنها، مسیر توسعه شهری ناتمام خواهد ماند.
وی با اشاره به روند رو به رشد پروژههای عمرانی در ارومیه، اظهار داشت:هر هفته شاهد آغاز و بهرهبرداری از پروژههای جدید در سطح شهر هستیم. هدف ما جلب رضایت شهروندان و ارتقای کیفیت خدمترسانی شهری است.
شهردار ارومیه به موضوع نارضایتی عمومی درباره وضعیت آسفالت معابر نیز پرداخت و افزود: یکی از دغدغههای اصلی مردم، مشکلات مربوط به آسفالت خیابانها و کوچهها بود. با انتخاب دقیق پیمانکاران و بازنگری در روند اجرا، موفق شدیم ۱۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی مالی داشته باشیم.
رحمانی گفت:اکنون هفت پیمانکار مسئول اجرای بیش از ۳ میلیون متر مربع آسفالتریزی در شهر هستند.
شهردار ارومیه، همچنین از نوسازی تابلوهای راهنمایی در سطح شهر خبر داد و گفت: بهروزرسانی علائم شهری در دستور کار قرار گرفته و بهزودی شاهد تغییرات چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.
وی درباره بحران آبی در فضای سبز شهری نیز توضیح داد و افزود:ارومیه با تنش آبی در حوزه آبیاری فضای سبز مواجه است. با پیگیری معاونت عمرانی استانداری و همراهی شرکت آب منطقهای، بخشی از آبیاری فضای سبز از طریق آب خام (غیرشرب) تأمین خواهد شد تا فشار بر منابع شرب کاهش یابد.
شهردار ارومیه همچنین به اتفاق تلخ در خیابان دانشکده اشاره کرد و گفت:متأسفانه در این خیابان، به دلیل استفاده غیرمجاز از علفکشها، شماری از درختان قدیمی خشک شدهاند. دستگاه قضایی وارد عمل شده و با عاملان این اقدام خسارتبار برخورد قانونی خواهد شد.
رحمانی در پایان، ضمن قدردانی از زحمات خبرنگاران، بر اهمیت شفافسازی، اطلاعرسانی دقیق و ارتباط مداوم با رسانهها تأکید کرد و گفت:رسانهها پل ارتباطی مردم و مدیریت شهریاند و ما این همکاری را یکی از ارکان موفقیت در مدیریت شهر میدانیم.