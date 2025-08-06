افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی سنگین فارس در ایام اربعین

به گزارش ایلنا، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس در تشریح اهداف این نشست اظهار داشت: ایمنی مسافران به خصوص زائران اربعین حسینی یک اولویت ملی و استانی است که با توجه به حجم فزاینده ترددها در این ایام، لازم بود با مشارکت فعال مالکان و مدیران فنی مراکز معاینه فنی استان پروتکل‌های نظارتی را تشدید و زیرساخت‌های موجود را به طور کامل فعال کنیم.

علی استوان، افزود: این نشست که با حضور اعضای انجمن صنفی کارفرمایی مراکز معاینه فنی سنگین استان، رئیس اداره ایمنی و ترافیک و کارشناسان مربوطه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای برگزار شد، به تبیین و تصویب دستورالعمل‌های جدیدی منجر شد که بر لزوم ارتقاء دقت در انجام آزمون‌های فنی، به خصوص در مورد اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها تاکید شد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس با بیان اینکه کنترل دقیق آزمون دستگاه های تست ترمز، لغی فرمان و عیوب ظاهری ناوگان از مواردی بود که مورد توجه ویژه قرار گرفت، ادامه داد: اطمینان از صحت عملکرد کلیه تجهیزات ایمنی نظیر کپسول‌های آتش‌نشانی دارای اعتبار، جعبه‌های کمک‌های اولیه، مارکرهای عقب ناوگان و محافظ‌های استاندارد در ناوگان باری با عمر کمتر از ۱۰ سال، از جمله مواردی بود بر آن در این نشست تاکید بسیار داشتیم.

استوان از افزایش ظرفیت خدمات دهی مراکز معاینه فنی سنگین استان خبر داد و گفت: به منظور مدیریت بهینه افزایش تقاضا، مصوب گردید که ساعات کاری کلیه مراکز معاینه فنی در سطح استان فارس تا ساعت ۲۲ افزایش یابد که تا اطلاع ثانوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای این ساعت کاری ادامه خواهد داشت همچنین این اقدام به منظور جلوگیری از ازدحام و تسریع در روند ارائه خدمات انجام می‌شود همچنین بنا شد هر مرکز معاینه فنی ملزم به حفظ حداقل سه نفر نیروی انسانی متخصص باشد و مدیران فنی نیز با حضور مستمر در شیفت‌های کاری، بر صحت عملکرد دستگاه‌ها و تجهیزات آزمون نظارت دقیق داشته باشند.

وی تصریح کرد: در پایان جلسه، به منظور افزایش دیدپذیری و کاهش مخاطرات در طول مسیر، برچسب‌های شب‌رنگ استاندارد به مدیران فنی مراکز تحویل داده شد تا بر روی وسایل نقلیه نصب شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس در پایان سخنان خود بر اهمیت همکاری مستمر تمامی ذینفعان در تحقق "سفری ایمن و رضایت‌بخش" برای زائران اربعین حسینی تاکید کرده و اظهار امیدواری کرد با اجرای دقیق این تدابیر، شاهد کمترین حوادث در محورهای مواصلاتی استان باشیم.

انتهای پیام/