۱۲۱ خرده فروش مواد مخدر در اصفهان دستگیر شدند

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان از کشف ۱۰ کیلو انواع مواد مخدر در طرح آرامش پلیس خبر داد و گفت: در این طرح ۱۲۱ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ احمد نیکبخت اظهار کرد: مرحله دیگری از طرح آرامش پلیس، با محوریت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و با هدف ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با توزیع کنندگان مواد افیونی اجرایی شد.

وی در ادامه افزود: مأموران پلیس با بررسی‌های دقیق و تحقیقات گسترده میدانی در سطح محلات هدف و آلوده، ۱۲۱ خرده فروش مواد مخدر را شناسایی و این افراد را در عملیات‌هایی هماهنگ دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به کشف بیش از ۱۰ کیلو انواع مواد در این طرح خاطر نشان کرد: همچنین ۱۹۰ نفر معتاد نیز از سطح محلات جمع آوری که برای سیر مراحل درمانی به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.

