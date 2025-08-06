خبرگزاری کار ایران
نزاع بر سر یک ملک در تربت حیدریه پنج کشته بر جای گذاشت

دادستان تربت حیدریه گفت: نزاع مسلحانه در پی اختلافات ملکی در این شهرستان منجر به کشته شدن پنج تن شد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین حسن‌نژاد روز چهارشنبه افزود: ۲ طرف این نزاع از گذشته اختلافاتی داشته اند که پرونده ای هم با همین موضوع در دادگستری ثبت شده است و این درگیری بر سر باغ پسته (زمین و محصول) بوده است.

وی ادامه داد: یکی از طرفین این اختلاف شب گذشته تعدادی را برای مراقبت از باغ و محصول به کار گرفته بوده است که این افراد سلاح گرم همچون کلاشینکوف داشته اند.

دادستان تربت حیدریه گفت: طرف مقابل صبح امروز به باغ مورد اختلاف رفته اند که با افراد مسلح رو به رو شده اند و درگیری رخ داده است و در این رخداد سه نفر از یک طرف و ۲ نفر هم از طرف دیگر کشته شده اند.

حسن‌نژاد افزود: چهار نفر هم در این نزاع و درگیری مسلحانه زخمی شده اند که اکنون بستری هستند و عوامل انتظامی و دادستانی پس از اطلاع از موضوع به فوریت خود را به محل می رسانده اند.

وی اضافه کرد:جزییات رخداد مورد بررسی قرار گرفت و منتظر اعلام نظر پزشک قانونی هستیم و همچنین با توجه به اینکه ضاربان متواری شده اند پیگیری برای شناسایی و دستگیری آنها درحال انجام است.

دادستان تربت حیدریه گفت: اکنون جزییات بیشتری از این رخداد را نمی توان بیان کرد و پرونده باید مراحل قانونی خود را طی کند.

تربت حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.

