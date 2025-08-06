توقیف 4 دستگاه موتورسیکلت سنگین هوندا در الوند

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در بیان این خبر گفت: در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری موتورسنگین غیرمجاز در یکی از واحدهای صنفی درشهرالوند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری 12 البرز این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی های به عمل آمده و هماهنگی قضائی در بازرسی از محل مورد نظر، تعداد 4 دستگاه موتور سنگین هوندا 1300 و 500 سی سی غیرمجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان در ادامه بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی موتورسنگین های توقیف شده را 20 میلیارد ریال برآورد کرده اند، خاطرنشان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و جهت سیرمراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار طرهانی در خاتمه از مردم خواست: به منظور برقراری امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اطلاعات و اخباری در مورد مسائل امنیتی و انتظامی را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند.

