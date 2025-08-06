خبرگزاری کار ایران
مسئول پلیس راه استان قزوین خبر داد؛

مرگ دلخراش راننده و سرنشین سواری پراید در آبگرم

مسئول پلیس راه استان قزوین از برخورد یک دستگاه خودرو سواری پراید با کامیون با 2 کشته در محدوده شهر آبگرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ شهرام اتفاقی‌آذر در این باره گفت: در پی اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیس 110 استان مبنی بر وقوع یک مورد حادثه رانندگی در محدوده آبگرم روستای احمدآباد بلافاصله گشت تصادفات به همراه دیگر نیروهای امدادی در محل حادثه حاضر شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند، یک دستگاه خودرو سواری پراید با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرده که متأسفانه بر اثر این سانحه، راننده خودرو پراید و یک سرنشین آن به علت شدت جراحات وارده، درصحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

فرمانده پلیس راه استان قزوین با بیان اینکه علت این حادثه دلخراش در حال بررسی است، ادامه داد: از شهروندان انتظار داریم هنگام رانندگی ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هر گونه عجله و شتاب بی مورد پرهیز نمایند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

