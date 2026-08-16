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بازدید دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از استان اردبیل

بازدید دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور از استان اردبیل
کد خبر : 1826593
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دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه جمعی از معاونان و مشاوران این نهاد در اولین روز از سفر خود به استان اردبیل، با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان نمین ضمن ادای احترام و نثار گل، با آرمان های شهدا تجدید میثاق کرد.

به گزارش ایلنا، آزاده نظر بلند، دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، به همراه جمعی از معاونان و مشاوران این نهاد در نخستین روز از سفر خود به استان اردبیل، با حضور در مزار شهدای گمنام شهرستان نمین ضمن ادای احترام و نثار گل، با آرمان های والای شهدا تجدید میثاق کرد.

وی در ادامه این سفر با حضور در کتابخانه های «فرهنگ» و «امامی» نمین، از بخش های مختلف این کتابخانه ها بازدید کرد و از نزدیک در جریان خدمات و ظرفیت های آنان قرار گرفت.

مهران امانی، فرماندار نمین، و روزبه فتاحی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان اردبیل، نیز در این برنامه ها دبیرکل نهاد را همراهی کردند.

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