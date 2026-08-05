به گزارش ایلنا، برنامه‌های عملیاتی جهت تسهیل فرآیند فروش محصولات کشاورزی، مسئول تولیدات گیاهی شهرستان نمین به همراه کارشناسان مرکز جهاد کشاورزی حومه نمین، از مرکز خرید تضمینی گندم دیم در روستای «دولت‌آباد» بازدید به عمل آوردند.

هدف اصلی از این بازدید، پایش دقیق فرآیند ثبت اطلاعات و صدور رسیدهای تحویل محصول بود. در این راستا، تمامی مراحل ثبت در سامانه با دقت بالا مورد ارزیابی قرار گرفت تا از هرگونه تضییع حقوق تولیدکنندگان جلوگیری شود. همچنین، کارشناسان با بررسی میدانی عملکرد «سامانه سیفا»، بر رفع ناهماهنگی‌های احتمالی و حل چالش‌های فنی در ثبت محموله‌ها تمرکز کردند.

از دیگر محورهای مهم این بازدید، رسیدگی به وضعیت کشاورزان فاقد ثبت در سامانه پهنه‌بندی بود. مدیریت جهاد کشاورزی با هدف جلوگیری از سردرگمی کشاورزانی که به دلایل فنی یا تغییرات خدماتی با چالش استعلام مواجه شده‌اند، اعلام کرد که فرآیند اصلاح، احراز هویت و جایگذاری اطلاعات در سامانه در اولویت ویژه قرار دارد تا روند فروش گندم بهره‌برداران بدون هیچ‌گونه وقفه و خللی انجام شود.

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