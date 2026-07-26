خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جمع آوری ۴۴۰۰ انشعاب غیرمجاز طی سال جاری در استان اردبیل

جمع آوری ۴۴۰۰ انشعاب غیرمجاز طی سال جاری در استان اردبیل
کد خبر : 1818616
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با تشریح دستاوردهای اجرای طرح ملی مهتاب از ابتدای سال تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲۵ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۴۴۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری شده است.

به گزارش ایلنا،  ناصر عبدالهیان با تشریح دستاوردهای اجرای طرح ملی مهتاب از ابتدای سال تا ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: این طرح یکی از مؤثرترین برنامه‌های صنعت برق در صیانت از حقوق مشترکان، مقابله با استفاده غیرمجاز از برق و افزایش پایداری شبکه توزیع است.

وی با بیان اینکه اجرای مستمر طرح ملی مهتاب با هدف کاهش تلفات انرژی، مقابله با تخلفات و ارتقای کیفیت خدمات برق‌رسانی در استان دنبال می‌شود، گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲۵ مورد دستکاری کنتور شناسایی و ۴۴۰۰ انشعاب غیرمجاز جمع‌آوری شده که نتیجه آن احصای ۳۰ هزار و ۸۲۰ مگاوات ساعت انرژی و جلوگیری از تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار بوده است.

وی افزود: در این مدت ۱۳ هزار و ۱۵۰ متر کابل غیرمجاز جمع‌آوری، ۴ هزار و ۷۷۶ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۶ هزار و ۷۶۶ دستگاه کنتور جدید نصب و ۸۲۰ دستگاه شمارشگر نیز در شبکه توزیع برق استان نصب شده است. 

عبداللهیان ادامه داد: همچنین از محل تعویض کنتورهای معیوب، ۵ هزار و ۳۹ مگاوات ساعت انرژی احصا و ۹۴۳ عدد فیوز نیز تعویض شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اشاره به اقدامات گسترده نظارتی در حوزه مدیریت مصرف خاطرنشان کرد: در قالب طرح ملی مهتاب، ۴ هزار و ۶۰۴ حلقه چاه آب کشاورزی، ۷۵۴ مسجد و مرکز مذهبی، یک‌هزار و ۳۹ مرکز تجاری و ۳۱۵ اداره و بانک مورد بازدید قرار گرفته و ضمن ارائه تذکرات لازم، وضعیت مصرف برق این مراکز پایش شده است.

عبدالهیان همچنین از اجرای برنامه‌های مدیریت روشنایی معابر خبر داد و گفت: اصلاح ۲۶۲ تابلو روشنایی و تنظیم ساعت‌های نجومی، تعدیل بار ۸۱۳ چراغ در معابر، بلوارها و خیابان‌های اصلی، تعدیل بار ۷۶۸ چراغ در معابر بین‌شهری، تونل‌های شهری و برون‌شهری و همچنین اصلاح یا جمع‌آوری ۷۰۷ مورد از چراغ‌ها و مظاهر بدمصرف، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

وی در پایان با قدردانی از همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: استمرار اجرای طرح ملی مهتاب با مشارکت مشترکان و نظارت مستمر همکاران شرکت، نقش مهمی در تأمین برق پایدار، کاهش تلفات شبکه، استفاده بهینه از انرژی و صیانت از حقوق تمامی مشترکان خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل