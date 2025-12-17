خبرگزاری کار ایران
تردد در تمامی محورهای مواصلاتی اردبیل روان است

کد خبر : 1728906
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آن‌ها جریان دارد، با این حال به دلیل بارش‌ها، سطح جاده‌ها خیس و لغزنده است.

به گزارش ایلنا، کلیم اله وثوقی در بازدید از عملیات برف روبی محور خلخال اسالم اظهار کرد: هم‌اکنون شاهد بارش برف در محورهای اردبیل–آستارا، اردبیل–سرچم، خلخال–اسالم، اردبیل–سرعین، نیر–سراب، مشکین‌شهر–اهر، مشکین‌شهر–پارس‌آباد (محدوده تونل آزادگان)، رضی–گرمی و خلخال–فیروزآباد هستیم.

وی  افزود: با تلاش مستمر راهداران دیار سبلان، تمامی محورهای مواصلاتی استان باز بوده و تردد در آن‌ها جریان دارد، با این حال به دلیل بارش‌ها، سطح جاده‌ها خیس و لغزنده است.

عضو شورای اداری استان اردبیل با تأکید بر رعایت نکات ایمنی ادامه داد: رانندگان به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و برف‌گیر، از سرعت مطمئنه استفاده کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

وثوقی همراه داشتن تجهیزات ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ برای سفر به مناطق کوهستانی را یادآور شد و گفت: ۴۰۰ نفر نیروی انسانی و ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری به‌صورت آماده‌باش کامل در محورهای استان مستقر هستند و عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی از هموطنان خواست قبل از سفر، برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه‌ها با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.

