شهردار اردبیل تاکید کرد؛
اهمیت نقش مدیریت شهری در حمایت از بازگشت زندانیان به جامعه
شهردار اردبیل در بازدید از زندان مرکزی اردبیل بر نقش و اهمیت مدیریت شهری در حمایت از بازگشت زندانیان به جامعه تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، دادستان مرکز استان، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر اردبیل با هدف بررسی شرایط و مسائل اجتماعی از زندان مرکزی اردبیل بازدید کردند و در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت فیزیکی محوطه و بخشهای مختلف زندان، موضوعاتی همچون خدمات ارائهشده به زندانیان، آسیبهای اجتماعی، چالشهای فرهنگی و اقتصادی آنان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در ادامه، جلسهای با حضور مسئولان قضایی و شهری برگزار شد که در آن راهکارهایی برای بهبود شرایط زندانیان و تقویت برنامههای بازتوانی اجتماعی مطرح شد.
محمود صفری، شهردار اردبیل، با تأکید بر نقش مدیریت شهری در حمایت از بازگشت زندانیان به جامعه، گفت: شهرداری اردبیل در راستای اشتغالزایی و کمک به معیشت زندانیان آمادگی دارد بخشی از تولیدات کارآموزان و افراد شاغل در زندان را خریداری و یا زمینه فروش محصولات آنان را فراهم کند.
وی افزود: حمایت از فعالیتهای مهارتی و فراهمسازی بستر اشتغال پایدار برای زندانیان میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی و بازگشت مؤثر آنان به جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
در ادامه میرمحمد سیدهاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز گفت: اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر اردبیل با انسجام و اتحاد، در راستای اقدامات حمایتی شهرداری برای اشتغالزایی زندانیان و اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی هر مصوبه و تصمیمی که نیاز باشد را در صحن شورا به تصویب خواهد رساند تا این مسیر مهم با قدرت پیش برود، چراکه این اقدامات، سرمایهگذاری مستقیم بر امنیت و سلامت اجتماعی شهر است.