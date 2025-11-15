پرداخت ۳۵۶ میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی در اردبیل

به گزارش ایلنا، بهروز رحیم‌زاده، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال گذشته، تسهیلات مالی به یک‌هزار نفر از فعالان مشاغل خانگی اختصاص یافت که سهم بانوان از این مجموع، ۷۵ درصد بود.

وی افزود: امسال نیز منابع مالی مورد نیاز به بانک‌ها ابلاغ گردیده و پیش‌بینی می‌شود از ابتدای ماه آذر، فرآیند اعطای تسهیلات آغاز شود که میزان آن نسبت به سال قبل، دو برابر خواهد بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی و ۱۱۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، به متقاضیان مشاغل خانگی پرداخت می‌شود که در کل، رقم ۳۵۶ میلیارد تومان را در بر خواهد گرفت.

رحیم‌زاده ادامه داد: این پرداخت‌ها پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه و معرفی آنان به بانک‌ها صورت می‌پذیرد. همچنین، کمیته‌ای تخصصی در استان بر روند اعطای تسهیلات نظارت دارد و انتظار می‌رود هشت بانک عامل، اقدامات مقتضی در این زمینه را به انجام برسانند.

وی در ادامه افزود: سقف وام قابل پرداخت به هر متقاضی، ۲۰۰ میلیون تومان و برای پشتیبانان آنان تا پنج میلیارد تومان تعیین شده است تا شاهد شکل‌گیری فرصت‌های شغلی و کارآفرینی در بخش مشاغل خانگی باشیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با بیان این که کم‌ترین انحراف در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی مشاهده شده، گفت: بخش عمده‌ای از این تسهیلات به منظور تثبیت و پایداری اشتغال اختصاص یافته و کمترین میزان انحراف در آن به چشم می‌خورد.

رحیم‌زاده خاطرنشان کرد: هدف ما رفع موانع مربوط به تأمین مواد اولیه و همچنین بازاریابی و فروش تولیدات است که با مساعدت پشتیبانان و امکانات ایجاد شده در فضای مجازی، امکان فروش اینترنتی محصولات نیز فراهم آمده است.

وی در ادامه افزود: بیشتر مشاغل خانگی در زمینه‌های تولید فرش، صنایع دستی، پوشاک، فناوری‌های نوین دیجیتال، امور فرهنگی و خدمات متمرکز هستند و ما از شرکت‌ها و مجموعه‌های زنجیره‌ای در راستای ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار حمایت می‌کنیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل تصریح کرد: بسترهای لازم برای حمایت از صنعتگران به‌خوبی مهیاست و انتظار داریم در قالب شبکه‌های زنجیره‌ای و با بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌سازی، تسهیلات مورد نظر به متقاضیان ارائه شود.

رحیم‌زاده در پایان تاکید کرد: بر اساس تبصره‌های قانونی، پرداخت تسهیلات به‌طور مستقیم و از طریق پشتیبانان تا پایان سال جاری تداوم خواهد داشت و علاوه بر این، امکان دریافت تسهیلات برای متقاضیان در سال آینده نیز مهیا است.

