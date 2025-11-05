مصرف بنزین در اردبیل افزایش یافت

به گزارش ایلنا، میر داود سیدی اظهار کرد: در مهر ماه سال جاری مصرف بنزین در استان اردبیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته (1403) با افزایش 13 درصدی مواجه بوده است.

مدیر منطقه اردبیل بیان کرد: در چنین شرایطی، مدیریت بهینه مصرف سوخت به عنوان یک اولویت اساسی برای حفظ سرمایه های ملی و کاهش فشار بر منابع انرژی به حساب می آید.

میر داود سیدی افزود: ترویج استفاده بهینه از خودروها، تبدیل خودروهای بنزین سوز به گاز سوز، تقویت حمل و نقل عمومی و حمایت از خودروهای کم مصرف، از جمله راهکارهایی است که می تواند به کاهش مصرف بنزین و حفاظت از منابع ملی کمک کند.

سیدی با تاکید بر لزوم کاهش مصرف بنزین به منظور حفظ منابع ملی، از تمامی شهروندان درخواست کرد که با استفاده بهینه از وسایل نقلیه، به پایداری منابع انرژی کمک کنند.

