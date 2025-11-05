خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصرف بنزین در اردبیل افزایش یافت

مصرف بنزین در اردبیل افزایش یافت
کد خبر : 1709850
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل در راستای ​مدیریت بهینه سازی مصرف سوخت برای حفظ سرمایه ملی از افزایش مصرف بنزین طی یک ماه گذشته در اردبیل خبر داد.

به گزارش ایلنا،  میر داود سیدی    اظهار کرد: در مهر ماه سال جاری مصرف بنزین در استان اردبیل نسبت به مدت مشابه سال گذشته (1403) با افزایش 13 درصدی مواجه بوده است.

مدیر منطقه اردبیل بیان کرد: در چنین شرایطی، مدیریت بهینه مصرف سوخت به عنوان یک اولویت اساسی برای حفظ سرمایه های ملی و کاهش فشار بر منابع انرژی به حساب می آید.

میر داود سیدی افزود: ترویج استفاده بهینه از خودروها، تبدیل خودروهای بنزین سوز به گاز سوز،  تقویت حمل و نقل عمومی و حمایت از خودروهای کم مصرف، از جمله راهکارهایی است که می تواند به کاهش مصرف بنزین و حفاظت از منابع ملی کمک کند.

سیدی با تاکید بر لزوم کاهش مصرف بنزین به منظور حفظ منابع ملی، از تمامی شهروندان درخواست کرد که با استفاده بهینه از وسایل نقلیه، به پایداری منابع انرژی کمک کنند.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ