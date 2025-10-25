صدور بیش از ۲۲۵ هزار بارنامه از استان اردبیل

به گزارش ایلنا، کلیم اله وثوقی در بازدید از شرکت حمل ونقل کالای پارس آباد با بیان اینکه در ۷ماهه گذشته ۳ میلیون و ۲۶۵ هزار تن کالا از این استان به مقاصد مختلف جابجا شده اظهار کرد: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که حدود ۳ میلیون تن کالا جابجا شده بود افزایش ۶ درصدی را شاهد هستیم.

وی تعداد بارنامه های صادر شده را نیز با ۲۲۵ هزار و ۴۵۳ برگ، بیانگر حجم گسترده فعالیت‌های حمل‌ونقل کالا در این بازه زمانی عنوان کرد و افزود:نسبت به سال گذشته که ۲۱۱ هزار و ۳۸۶ هزار برگ بارنامه صادر شده افزایش ۷ درصدی را نشان می دهد.

وی با تلاش رانندگان جهادی و انقلابی روند جابجایی کالا را در استان اردبیل عادی دانست و تصریح کرد: در ۷ ماهه گذشته ۱ میلیون و۳۷۰ هزار تن کالا از شهرستان اردبیل ،۷۸۹ هزار تن کالا از شهرستان نمین ،۳۱۵ هزار تن کالا از شهرستان پارس آباد ،۲۸۶ هزار تن کالا از شهرستان خلخال ،۱۴۲ هزار تن کالا از شهرستان مشگین شهر ،۹۶ هزار تن کالا از شهرستان اصلاندوز ،۱۰۷ هزار تن کالا از شهرستان گرمی،۱۶۰ هزار تن نیز از شهرستان بیله سوار جابجا شده است.

عضو شورای اداری استان اردبیل عمده کالاهای جابجا شده را شامل [مصالح ساختمانی، محصولات کشاورزی،شمش اهن ،آب معدنی ،سیمان فله ای و کیسه ای و انواع بنزین ] برشمرد و گفت: بخش قابل توجهی از این بارها به مقصد پایانه‌ها و بازارهای داخلی استان و استان های همجوار برای مصرف عموم منتقل شده است.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل از افزایش ۴۱ درصدی جابجایی کالا در شهرستان خلخال خبرداد و خاطرنشان کرد: در ۷ ماهه گذشته ۲۸۶ هزار تن کالا از این شهرستان جابجا شده در حالیکه سال گذشته این رقم ۱۶۹ هزار تن بوده است.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل همچنین به افزایش ۵۵ درصدی صدور بارنامه در شهرستان گرمی اشاره کرد و ادامه داد:در ۷ ماهه سال گذشته ۶ هزار برگ بارنامه در این شهرستان صادر شده بود که در مدت مشابه امسال این رقم حدود۱۰ هزار برگ بارنامه است .

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اردبیل با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده رشد فعالیت‌های اقتصادی و لجستیکی در استان اردبیل و اهمیت شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای در جابجایی کالا است گفت:کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند که با برنامه‌ریزی صحیح و بهبود زیرساخت‌ها، روند افزایش حجم جابجایی کالا در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت.

وثوقی فعالیت ۹۰ شرکت حمل ونقل کالا را در استان اردبیل یادآور شدو اظهار کرد:۱۳ هزار و ۵۵۰ دستگاه ناوگان و ۱۲ هزار و ۶ نفر راننده نیز در حوزه حمل ونقل کالا در حال خدمات رسانی به مردم استان هستند.

وی از مردم و صاحبان کالا خواست هرگونه انتقاد و شکایت خود از عملکرد شرکت ها و رانندگان را به سامانه ۱۴۱ راهداری استان اطلاع دهند تا در اسرع وقت در کمیسیون های مربوطه به تخلفات رسیدگی شود.

انتهای پیام/