مسابقات چوب کشی قهرمانی استان اردبیل برگزار شد

به گزارش ایلنا، علی تقی زاده با اشاره به برگزاری مسابقات چوب کشی قهرمانی استان اردبیل با هدف اعزام به رقابت های ملی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد:در این دوره از مسابقات 60 ورزشکار در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد، مسابقات بانوان در سه وزن در سالن شهید زاهدی و مسابقات آقایان در پنج وزن در سالن شهید آسمانی مجموعه ورزشی تختی اردبیل برگزار شد.

وی با بیان اینکه این مسابقه یک ورزش بومی و سنتی است که ریشه در فرهنگ‌های پهلوانی دارد، ادامه داد: در آن دو ورزشکار با گرفتن یک چوب یا میله، تمام توان خود را برای کشیدن حریف به سمت خود و عبور دادن او از خط میانی به کار می‌گیرند.

رئیس هیات ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی محلی استان اردبیل با بیان اینکه چوب کشی نمادی از قدرت، تمرکز و هماهنگی عضلانی است و به طور فزاینده‌ای در روستاها و مناطق عشایری استان اردبیل مورد توجه قرار گرفته است، گفت: مسابقات چوب کشی یک رقابت تن‌به‌تن است که در آن ورزشکاران در اوزان مختلف، چوبی را به دست گرفته و باید حریف خود را از مرز تعیین شده به سمت خود بکشند تا برنده اعلام شوند.

تقی زاده اضافه کرد: نفرات برتر این دوره از مسابقات با حضور در اردوهای آماده سازی که با همراهی اداره کل ورزش و جوانان در آینده نزدیک برگزار خوه شد به رقابت های ملی اعزام خواهند شد.

