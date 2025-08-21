تمرکز بر روی رشته های دارای بازار کار سیاست دانشگاه علمی کاربردی است

به گزارش خبرنگار ایلنا، کیومرث سفیدی در مراسم رویداد استارتاپ ویکند مرکز علمی کاربردی خانه کارگر استان اردبیل با بیان اینکه جایگاه خانه کارگر دارای ارزش معنوی بالایی است، اظهار کرد: یکی از سیاست های ما در علمی کاربردی تمرکز بر روی رشته هایی است که خواهان زیادی دارد و دارای بازار کار است.

وی با بیان اینکه در حدود ۱۲۰ رشته تحصیلی متنوع در دانشگاه علمی و کاربردی دانشجو پذیرش می کنیم، گفت: تنوع در رشته ها علمی کاربردی در هیچ دانشگاهی نیست.

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان اردبیل با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید 9 رشته در رابطه با هوش مصنوعی و دیجیتال راه اندازی کرده ایم، ادامه داد: رشته‌های کاردانی فنی کسب و کارهای دیجیتالی و کارشناسی حرفه‌ای تکنولوژی آموزش‌های فرهنگی و هنری در مرکز آموزش علمی-کاربردی سازمان مدیریت صنعتی از مهرماه دانشجو پذیرش خواهند کرد.

سفیدی به اهمیت حوزه محیط زیست در تمامی مراحل زندگی اشاره کرد و افزود: محیط زیست یک انتخاب برای ما نیست بلکه برای زندگی کردن در قرن حاضر مسئله محیط زیست لازم و ضروری است و باید بدانیم که محیط زیست یک انتخاب نیست یک اضطرار است.

وی با تاکید بر اینکه مسئله محیط زیست برای حاکمیت ضرورت دارد، اضافه کرد: ما نیاز داریم به اینکه در هر کاری توجه ویژه به محیط زیست داشته باشیم.

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان اردبیل با بیان اینکه مسئله کمبود و بحران آب و انرژی چیزی نیست که با خواندن و شنیدن سخنرانی حل شود، تصریح کرد: کمبود و نبود آب بسیار ما را تهدید می‌کند و بسیار مسئله جدی است که در زندگی و به تمامی صنعت‌ها ارتباط دارد.

سفیدی بیان کرد: بدون محیط زیست زندگی‌امکان پذیر نیست به طوری که مدیریت ناکارآمد و مقطعی در حوزه محیط زیست کاری کرده که مردم در شهرهای بزرگ قادر به زندگی کردن نیستند.

وی با اشاره به اینکه با مسئله انرژی دست به گریبان هستیم، گفت: رفتن به سمت انرژی های نو یک انتخاب نیست و ناچار هستیم استفاده کنیم و در آینده نه چندان دور نقش بسیار مهمی در زندگی ما خواهند داشت.

وی رعایت ایمنی در کار را دارای ارزش و اهمیت بسیار دانست و ادامه داد: هیچ‌کاری انقدر مهم نیست که برای انجام آن سلامت و ایمنی خود را به خطر بیاندازیم و اصولا رعایت بهداشت و ایمنی کار یک دستورالعمل نیست بلکه یک فرهنگ و آداب کار است.

رئیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان اردبیل خاطرنشان کرد: بحث ایمنی همیشه در اولویت قرار دارد چرا که کشور ما میلیون ها نفر را در طول همین حوادث از دست می دهند.

سفیدی افزود: در حوزه ایمنی کار نیز آموزش حرف اول و آخر را می زند و باید در حوزه کار نیز ایمنی به کارکنان آموزش داده شود.

