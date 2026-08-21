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عارف:

شوراهای عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

شوراهای عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند
کد خبر : 1828434
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معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد: شوراهای عالی باید به وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت خود بپردازند و در امور اجرایی دانشگاه‌ها، حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه، دخالت نکنند.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایند جذب اعضای هیأت علمی و حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه، گفت: شوراهای عالی باید به وظایف سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت خود بپردازند و در امور اجرایی دانشگاه‌ها، حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه، دخالت نکنند. 

وی همچنین حمایت از دانشمندان جوان و رفع موانع و دغدغه‌های آنان را برای تداوم پیشرفت علمی و فناوری کشور ضروری دانست. 

در این جلسه همچنین درباره نحوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مرجعیت علمی بحث و تبادل نظر شد و دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی درباره نحوه جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و آیین‌نامه مربوط به آن ارائه کرد.

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