عارف:
شوراهای عالی نباید در امور اجرایی دانشگاهها دخالت کنند
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: شوراهای عالی باید به وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت خود بپردازند و در امور اجرایی دانشگاهها، حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه، دخالت نکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در جلسه کارگروه ارتقای علم و فناوری با تأکید بر ضرورت اصلاح فرایند جذب اعضای هیأت علمی و حفظ منزلت اجتماعی استادان دانشگاه، گفت: شوراهای عالی باید به وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت خود بپردازند و در امور اجرایی دانشگاهها، حتی انتخاب رئیس یک دانشگاه، دخالت نکنند.
وی همچنین حمایت از دانشمندان جوان و رفع موانع و دغدغههای آنان را برای تداوم پیشرفت علمی و فناوری کشور ضروری دانست.
در این جلسه همچنین درباره نحوه جذب اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مرجعیت علمی بحث و تبادل نظر شد و دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، گزارشی درباره نحوه جذب هیأت علمی دانشگاهها و آییننامه مربوط به آن ارائه کرد.