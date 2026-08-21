دانشگاه باید در کنار تولید علم، اعتماد تولید کند

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، باقری در شصت و نهمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، در سخنانی با موضوع «دانشگاه ایرانی، تاب‌آوری ملی و پیوند اجتماعی»، به تبیین نقش نهاد علم در مواجهه با فشارهای اقتصادی، اجتماعی و تحولات نسلی پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود با طرح این پرسش اساسی که دانشگاه چگونه می‌تواند به افزایش تاب‌آوری جامعه کمک کند، اظهار کرد: پاسخ به این پرسش نیازمند بازتعریف مأموریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.

باقری تاب‌آوری را فراتر از توان تحمل بحران دانست و گفت: تاب‌آوری توان یک جامعه برای حفظ کارکردها، اعتماد، ارتباطات و قدرت کنش جمعی در شرایط فشار است. از این منظر، دانشگاه صرفاً یک نهاد آموزشی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت اجتماعی تاب‌آوری کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به تکثر ذاتی محیط دانشگاه و حضور دانشجویانی با دیدگاه‌ها و سبک‌های زندگی متفاوت، تأکید کرد: در دانشگاه رسالت حوزه فرهنگی ایجاد امکان گفت‌وگو، همکاری و تجربه‌های مشترک میان گروه‌های مختلف است.

وی با نقد شیوه رایج ارزیابی عملکرد فرهنگی بر اساس تعداد برنامه‌ها و شرکت‌کنندگان، این شاخص‌ها را لازم اما ناکافی دانست و تصریح کرد: ما در کنار گزارش فعالیت‌های فرهنگی، به یک «داشبورد سرمایه اجتماعی دانشگاه» نیاز داریم.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگاه به دانشجو گفت: باید از نگاه «دانشجو به‌عنوان مخاطب» عبور کنیم و به جای اینکه بپرسیم «برای دانشجویان چه برنامه‌ای برگزار کنیم؟»، بپرسیم «کدام مسئله دانشگاه را می‌توان با مشارکت دانشجویان حل کرد؟». در این الگو، فعالیت فرهنگی از رویدادمحوری به مسئله‌محوری تغییر یافته و دانشجو شریک دانشگاه در حل مسئله می‌شود.

باقری در پایان تأکید کرد: هر انجمن علمی، کانون و فضای گفت‌وگو، فقط یک فعالیت فرهنگی نیست بلکه یک قدم مثبت در شبکه تاب‌آوری ملی است چراکه دانشگاه ایرانی باید علاوه بر تولید علم، «اعتماد» تولید کند؛ علاوه بر آموزش تخصص، «تجربه همکاری» بسازد؛ و توانِ باهم‌بودن و باهم‌حل‌کردن مسئله را در نسل آینده ایران تقویت کند.

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