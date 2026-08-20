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مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری :

خودروهای حادثه دیده پیش از رسیدن به سن فرسودگی می توانند در سامانه نوسازی ثبت نام کنند

خودروهای حادثه دیده پیش از رسیدن به سن فرسودگی می توانند در سامانه نوسازی ثبت نام کنند
کد خبر : 1828300
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مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با تأکید بر نقش حیاتی ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مدیریت رویدادهای ملی و مذهبی، گفت: عملکرد موفق ناوگان حمل‌ونقل شهری در عملیات‌های گسترده‌ای مانند مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و اربعین حسینی نشان داد که این حوزه از ظرفیت بالای مدیریتی و اجرایی برخوردار است، اما فرسودگی ناوگان همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این بخش به شمار می‌رود.

مسعود کاظمی در هفتمین مجمع عمومی سالیانه اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، اظهار کرد: اتحادیه با تکیه بر همکاری سازمان‌های عضو، مدیران حوزه حمل‌ونقل شهری و حمایت دستگاه‌های مرتبط، گام‌های مؤثری در زمینه تقویت زیرساخت‌ها، توسعه هوشمندسازی، ارتقای توان مدیریتی و پیگیری مطالبات ملی برداشته است.

وی با اشاره به نقش ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مراسم‌های ملی اخیر افزود: در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب در شهرهای تهران، قم و مشهد، پیش از آغاز عملیات اجرایی، سند راهبردی مدیریت بحران‌های ترافیکی در تجمعات انبوه با همکاری مجموعه‌های مرتبط تدوین شد و در نهایت با استفاده از حدود ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس شهری، جابه‌جایی بیش از ۳۰ میلیون زائر، سوگوار و شرکت‌کننده با موفقیت انجام شد.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور ادامه داد: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت واحد و تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان حوزه حمل‌ونقل عمومی بود و نشان داد این بخش توانایی اجرای مأموریت‌های بزرگ ملی را دارد.

کاظمی همچنین به عملیات اربعین سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این عملیات با مشارکت ۵۰ سازمان از شهرداری‌های کشور، بیش از دو هزار دستگاه اتوبوس و شش هزار نیروی انسانی در هفت مرز داخلی و دو مرز اصلی عراق به زائران خدمت‌رسانی کردند.

وی افزود: در این ایام، بیش از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار زائر جابه‌جا شدند و حدود ۱۸۶ هزار سرویس حمل‌ونقلی به مرزها انجام شد. همچنین ناوگان حمل‌ونقل عمومی بیش از دو میلیون و ۶۵۰ هزار کیلومتر در مسیرهای منتهی به مرزها پیمایش داشت.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های پایدار نیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: در مرز مهران و چذابه پروژه‌هایی برای ایجاد فضاهای پشتیبانی و خدماتی در حال اجراست که بخشی از آنها با حمایت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیشرفت قابل توجهی داشته است.

کاظمی در ادامه مهم‌ترین چالش حوزه حمل‌ونقل عمومی را فرسودگی ناوگان عنوان کرد و گفت: وجود میزان بالای فرسودگی در برخی بخش‌ها با شأن حمل‌ونقل عمومی کشور و نیازهای شهروندان همخوانی ندارد و این موضوع بر ایمنی، مصرف سوخت، آلودگی هوا و کیفیت خدمات تأثیر مستقیم دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های نوسازی ناوگان اظهار کرد: در چارچوب تفاهم‌نامه نوسازی ۹۶ هزار دستگاه تاکسی و موتورسیکلت برقی، اقدامات موثری انجام شده و در تهران یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی برقی با تسهیلات ۷۵۰ میلیون تومانی و سود صفر درصد جایگزین تاکسی‌های فرسوده شده است.

او ادامه داد: برای سایر کلان‌شهرها نیز تسهیلات نوسازی تاکسی‌های دوگانه‌سوز در نظر گرفته شده و با پیگیری‌های انجام‌شده، سقف تسهیلات برخی شهرها افزایش یافته است.

کاظمی همچنین از رفع برخی موانع اجرایی در مسیر نوسازی خبر داد و گفت: امکان ثبت‌نام خودروهای حادثه دیده پیش از رسیدن به سن فرسودگی، رفع محدودیت کارت سوخت خودروهای فرسوده ثبت‌نام شده در سامانه نوسازی و افزایش تعداد گواهی‌های اسقاط برای انواع ناوگان از جمله اقدامات انجام شده در این حوزه است.

مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) با هدف افزایش امنیت سرویس مدارس توسعه یافته و تلاش می‌شود تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه به این سامانه متصل شوند.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین، توسعه سامانه‌های هوشمند، تأمین قطعات مورد نیاز ناوگان و بهره‌گیری از اوراق مشارکت برای تأمین منابع نوسازی تأکید کرد.

بنابر اعلام روابط عمومی اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور، کاظمی در پایان با قدردانی از همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مدیران شهری و کارکنان حوزه حمل‌ونقل عمومی، گفت: دستاوردهای به‌ دست‌آمده نتیجه همدلی و تلاش جمعی خانواده بزرگ حمل‌ونقل شهری است و مسیر آینده باید بر محور نوسازی ناوگان، توسعه فناوری و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان دنبال شود.

 

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