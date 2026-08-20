به گزارش ایلنا، عبدالعظیم بهفر در بازدید از کارخانه چای گلستان اظهار کرد: در سازمان غذا و دارو و به‌ویژه در اداره کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی، بازنگری در روندهای کاری و بروکراسی‌های موجود انجام شده است تا با مطالعه تجربه رگولاتوری سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام موجود شناسایی و اصلاحات لازم انجام شود.

وی افزود: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از نظام رگولاتوری غذا بر نظارت پیشینی استوار بوده است، اما رویکرد جدید سازمان، حرکت به سمت نظارت پسینی است؛ رویکردی که در آن مسئولیت تولیدکننده افزایش می‌یابد و سازمان غذا و دارو نیز تمرکز خود را بر پایش مستمر سلامت فرآورده‌ها در بازار و واحدهای تولیدی قرار می‌دهد. این رویکرد پیش‌تر نیز از سوی سازمان به عنوان تغییری بنیادین در نظام رگولاتوری حوزه غذا مطرح شده است.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی این تغییر رویکرد گفت: بخشی از ظرفیت‌های قانونی مورد نیاز ایجاد شده و در برنامه هفتم توسعه نیز با تصویب بند مربوط به ردیابی و رهگیری، زمینه قانونی برای تکمیل زنجیره نظارت فراهم شده است.

بهفر ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوط به ردیابی و رهگیری نیز نهایی شده و باید بتوانیم فرآورده‌های غذایی را از ابتدای زنجیره، یعنی مواد اولیه، تا مرحله تولید و مصرف ردیابی کنیم.

وی تصریح کرد: در کنار ظرفیت‌های قانونی، باید ظرفیت‌های لازم برای برخورد با تخلفات و جرائم نیز تکمیل شود تا بتوانیم نظام نظارت پسینی را به شکل کامل اجرا کنیم. در این مدل، تولیدکننده مسئولیت بیشتری در قبال فرآورده خود خواهد داشت و سازمان نیز در عین تسهیل فرآیند تولید، در حوزه سلامت مردم با تخلف مماشات نخواهد کرد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو همچنین به ظرفیت قانونی وزارت بهداشت برای تدوین استانداردهای مرتبط با فرآورده‌های غذایی اشاره کرد و گفت: در کنار ظرفیت سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت نیز بر اساس قانون تشکیلات خود از ظرفیت لازم برای تدوین الزامات و استانداردهای مرتبط برخوردار است و تلاش می‌کنیم از این ظرفیت به شکل فعال‌تری استفاده کنیم.

بهفر با تأکید بر ضرورت نگاه همزمان به سلامت و تولید اظهار کرد: تولیت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است و در حوزه غذا نیز باید به صورت همزمان سلامت مردم و استمرار تولید را مورد توجه قرار دهیم. نظارت مؤثر به معنای ایجاد مانع برای تولید نیست، بلکه باید به گونه‌ای باشد که تولید سالم و مسئولانه تسهیل و تولید ناسالم شناسایی و با آن برخورد شود.

وی با اشاره به وظیفه رگولاتوری در تشخیص تولیدکنندگان و فرآورده‌های سالم از موارد ناسالم گفت: وجود مواردی ازعدم انطباق در میان تعداد زیادی فرآورده به این معنا نیست که بازار بدون نظارت رها شده است؛ بلکه یکی از وظایف نظام نظارتی این است که موارد دارای اشکال را شناسایی کند و اجازه ندهد سلامت مصرف‌کننده تحت تأثیر قرار گیرد.

مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، توسعه سامانه‌های الکترونیکی را یکی دیگر از زیرساخت‌های تحول در نظام رگولاتوری عنوان کرد و گفت: سامانه‌هایی طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند که تولیدکنندگان بتوانند فرآورده‌های خود را به صورت الکترونیکی ثبت و فرآیندهای مربوط به اعلام، ثبت و در موارد لازم دریافت مجوز را دنبال کنند.

بهفر افزود: بخشی از فرآورده‌ها وارد این فرآیند سامانه‌ای شده‌اند و تولیدکنندگان می‌توانند با دریافت دسترسی لازم، اطلاعات فرآورده‌های خود را ثبت کنند. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش مراجعات و بروکراسی، شفافیت فرآیندها را نیز افزایش دهد.

وی همچنین از بررسی واگذاری بخشی از امور قابل واگذاری به صنایع توانمند خبر داد و گفت: برخی فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف به مجموعه‌هایی که طی سال‌های گذشته توانمندی، تجربه و زیرساخت خود را اثبات کرده‌اند، واگذار شده و در حوزه فرآورده‌های غذایی نیز می‌توان از ظرفیت چنین مجموعه‌هایی استفاده کرد.

بهفر خاطرنشان کرد: برون‌سپاری برخی امور به معنای کاهش نظارت نیست، بلکه هدف این است که امور قابل واگذاری را به مجموعه‌های دارای صلاحیت بسپاریم تا سازمان غذا و دارو بتواند با تمرکز بیشتری وظایف اصلی حاکمیتی و نظارتی خود را انجام دهد.

وی گفت: یکی از اهداف حضور در کارخانه چای گلستان، شنیدن مستقیم مسائل و چالش‌های تولیدکنندگان است تا در مواردی که امکان اقدام و حل مشکل از سوی سازمان غذا و دارو وجود دارد، این موضوعات با سرعت بیشتری پیگیری شود.

به گزارش ایفدانا، حرکت به سمت نظارت پسینی، تکمیل نظام ردیابی و رهگیری، توسعه سامانه‌های الکترونیکی و استفاده از ظرفیت صنایع توانمند، از محورهای اصلی برنامه سازمان غذا و دارو برای اصلاح فرآیندهای نظارتی و تسهیل فعالیت تولیدکنندگان است.

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