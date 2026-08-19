خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هر دو باند تونل توحید و تونل نیایش امشب مسدود است

هر دو باند تونل توحید و تونل نیایش امشب مسدود است
کد خبر : 1827931
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل‌ها امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد مسدود است.

به گزارش ایلنا، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیرهای جایگزین

۱. تونل توحید:

مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال

مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب

۲. تونل نیایش:

مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق):بزرگراه حکیم به سمت شرقبزرگراه همت به سمت شرق

مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب):بزرگراه حکیم به سمت غرببزرگراه همت به سمت غرب

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز