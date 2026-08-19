هر دو باند تونل توحید و تونل نیایش امشب مسدود است

به گزارش ایلنا، با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل توحید و تونل نیایش، هر دو باند این تونل امشب از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیرهای جایگزین

۱. تونل توحید:

مسیر جایگزین برای باند شمالی (به سمت شمال): بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت شمال بزرگراه چمران به سمت شمال

مسیر جایگزین برای باند جنوبی (به سمت جنوب): بزرگراه نواب صفوی به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام (ره) به سمت جنوب

۲. تونل نیایش:

مسیر جایگزین برای باند شرقی (به سمت شرق):بزرگراه حکیم به سمت شرقبزرگراه همت به سمت شرق

مسیر جایگزین برای باند غربی (به سمت غرب):بزرگراه حکیم به سمت غرببزرگراه همت به سمت غرب

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