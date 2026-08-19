تفکیک منابع ارزی کمبودهای دارویی از ذخایر استراتژیک

به گزارش ایلنا از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت کمبودهای دارویی، اظهار داشت: در کنار ایجاد و حفظ ذخایر استراتژیک، برای تأمین اقلام مورد نیاز و مدیریت کمبودهای جاری، پیگیری‌های لازم با بانک مرکزی و سایر مجموعه‌های مرتبط انجام شده است.

وی افزود: در سال جاری و به‌ویژه در چهار ماه نخست سال، تلاش شد میزان ارز بیشتری به حوزه دارو اختصاص یابد تا امکان تأمین اقلام کمبوددار و مدیریت نیازهای جاری فراهم شود. معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: منابع مربوط به ذخایر استراتژیک برای هدف اصلی خود یعنی استفاده در شرایط اضطرار حفظ شده و برای مدیریت کمبودهای جاری، از سایر منابع استفاده شده است. شهابی‌مجد ادامه داد: تفکیک منابع ارزی و حفظ ذخایر استراتژیک اهمیت زیادی دارد؛ چرا که مصرف این ذخایر برای نیازهای روزمره می‌تواند در شرایط بحرانی، پشتوانه کشور برای مدیریت وضعیت اضطراری را کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: با استفاده از منابع دیگر و ادامه مذاکرات و پیگیری‌ها با بانک مرکزی، تلاش شده است ارز مورد نیاز برای تأمین اقلام دارویی و مدیریت کمبودهای موجود فراهم شود.

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