رئیس پلیس راهور درگفتوگو با ایلنا:
روش فعلی کنترل خطوط ویژه مطلوب نیست/ عامل انسانی به تنهایی نمیتواند نظم ایجاد کند
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر ضرورت تجهیز خطوط ویژه به سامانههای کنترلی و نظارتی دقیق گفت: در هیچ جای دنیا عامل انسانی نمیتواند نظم مورد انتظار را در خطوط ویژه ایجاد کند و این خطوط حتماً باید به سامانههای کنترلی و نظارتی دقیق مجهز باشند. در حال حاضر چنین سامانهای وجود ندارد و نیروهای ما مانند دربان، راهبندها را باز و بسته میکنند که حتماً این روش، روش مطلوبی برای کنترل خطوط ویژه نیست.
سردار «سید تیمور حسینی» رئیس پلیس راهور فراجا در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تخلفات در خطوط ویژه و راهکارهای ساماندهی این مسیرها اظهار کرد: کارکرد خطوط ویژه کاملاً مشخص است و مشخص است چه کسانی میتوانند از آنها استفاده کنند، اما اینکه چرا خطوط ویژه ما نظم مورد انتظار را ندارند، دلایل مشخصی دارد.
وی ادامه داد: در هیچ جای دنیا عامل انسانی نمیتواند نظم مورد انتظار را در خطوط ویژه ایجاد کند و این خطوط حتماً باید به سامانههای کنترلی و نظارتی دقیق مجهز باشند. در حال حاضر چنین سامانهای وجود ندارد و نیروهای ما مانند دربان، راهبندها را باز و بسته میکنند که حتماً این روش، روش مطلوبی برای کنترل خطوط ویژه نیست.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به ضرورت تقویت بازدارندگی قوانین در این حوزه گفت: حتماً باید قوانین و مقررات ما بازدارندگی کامل داشته باشند تا استفاده از خطوط ویژه در چارچوب مشخص و با رعایت مقررات انجام شود.
حسینی همچنین درباره تردد موتورسیکلتها در معابر شهری گفت: در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا موضوع تردد با موتورسیکلت وجود دارد. مسئلهای که در تهران و سایر شهرهای بزرگ ما در ارتباط با موتورسیکلتها وجود دارد، این است که در بسیاری از معابر شاید بتوانیم مسیرهای ویژه موتورسیکلت ایجاد کنیم که این موضوع حتماً نیاز به بررسی دارد.
وی افزود: ما از موضوع تردد موتورسیکلت و استفاده از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله نقلیه سریع و مناسب برای معابر شهری دفاع میکنیم و آن را تأیید میکنیم، اما این استفاده باید در چارچوب یک قانون و مقررات بسیار دقیق باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: موتورسیکلتسواران موظف به اجرای دقیق قوانین و مقررات هستند؛ از جمله رعایت مقررات در زمان عبور از تقاطعها و چراغهای راهنمایی و همچنین رعایت ممنوعیت تردد در نقاط ممنوع، معابر یکطرفه و پیادهروها.
حسینی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد، موتورسیکلت وسیله نقلیه بسیار کارآمدی است؛ حتی در شرایط بحران و امدادرسانی. اکنون نیز پلیس، اورژانس و آتشنشانی به عنوان مجموعههایی که به قدرت مانور بالا نیاز دارند، از موتورسیکلت استفاده میکنند. تلاش میکنیم انشاءالله بتوانیم این کار را انجام دهیم و آنچه مطلوب ما و مورد نظر مردم در این ارتباط است، پیاده شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره همکاری پلیس راهور و اورژانس برای نصب دوربین روی آمبولانسها به منظور ثبت تخلف خودروهایی که پشت سر آمبولانس حرکت میکنند، گفت: این موضوع هیچگاه به عنوان یک طرح اجرایی تعریف نشده، بلکه به عنوان یک ایده مطرح بوده است؛ اما حتماً میتواند اقدام مؤثری باشد.
رئیس پلیس راهور فراجا توضیح داد: اگر بتوانیم دوربینهای ثبت تخلف سیار، یعنی دوربینهایی که روی وسایل نقلیهای نصب شوند که بهطور مستمر در طول راههای ما تردد میکنند، داشته باشیم، بسیار میتواند به ما کمک کند. برای مثال، اتوبوسها، چه اتوبوسهای شهری و چه اتوبوسهای جادهای، خودروهای پلیس، اورژانس و تاکسیها میتوانند به این سامانه مجهز شوند.
حسینی افزود: این ایده کاملاً میتواند اجرایی باشد، اما ایجاد و پیادهسازی آن حتماً مستلزم برنامهریزی دقیق و داشتن یک متولی است. اینکه متولی این کار چه کسی باشد، شهرداری، پلیس یا سازمان مربوطه و اینکه مثلاً اورژانس برای خودش این سامانه را نصب کند، از جمله نکاتی است که باید مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: همین مسائل باعث میشود بسیاری از این ایدهها در حد ایده باقی بمانند و به مرحله پیادهسازی و اجرا نرسند.