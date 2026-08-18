رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان در بنیاد:
بیش از ۷۸۰۰ دیدار از خانواده معظم شهدا و مجروحین در طرح ملی نهضت دیدار
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان در بنیاد گفت: بیش از ۷۸۰۰ دیدار از خانواده معظم شهدا و مجروحین عزیز انجام شده است. با توجه به تأکیداتی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در اولین بیانیه داشتند مبنی بر اینکه دیدار از خانواده معظم شهدا و تکریم این خانوادهها انجام شود، همه مسئولان ستادی و استانی در طرح ملی نهضت دیدار مشارکت فعال داشتند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایثار، فریده اولاد قباد در نشست خبری که سهشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد، ضمن تقدیر از اصحاب رسانه، خبرنگاران و تصویربرداران، اظهار داشت: اصحاب رسانه دیدهبان شفافیت هستند و در همه شرایط، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دیماه و جنگ رمضان، در کنار ما بودند و بازتاب خبرها و واقعیتهای جنگ را به مردم عزیز ما و بعضاً حتی فراتر از مرزها منتقل کردند که از این بابت بسیار سپاسگزار هستم.
رئیس قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان در بنیاد به ارائه آماری از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه و جنگ تحمیلی رمضان پرداخت و درباره روند احراز شهدا نیز اظهار کرد: دکتر موسوی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثاگران در همان ابتدای نهم اسفندماه، زمانی که رهبر شهیدمان و تعدادی از نیروهای نظامی ما و مردم بیگناه به شهادت رسیدند، قرارگاه جنگ تحمیلی رمضان را تشکیل داد و کمیتههای تخصصی در این قرارگاه شکل گرفت که هرکدام از این کمیتهها بر حسب وظایفی که داشتند، باید در همان ابتدای روزهای جنگ وظایف خود را انجام میدادند. حتی بعضاً همکاران ما به صورت شبانهروزی حضور داشتند.
وی افزود: کمیته احراز در این قرارگاه جنگ تشکیل شد و دستورالعملها و شیوهنامههایی که در راستای تشییع شهدا و مجوزهای لازم بود، به مدیران کل استانها ارسال شد تا بتوانند در اسرع وقت مراحل مربوطه را انجام دهند. به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مشاورین و مدیرکل پذیرش، بازدیدی از معراج شهدای تهران داشتیم.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: احراز شهدای نظامی ما در یگانها انجام و برای تطبیق به بنیاد ارسال میشود. برای احراز شهدای غیرنظامی، این کار در شورای تأمین استان و بر اساس آییننامهای که وجود دارد صورت می گیرد و پروندهها برای بنیاد ارسال میشود. همکاران ما تلاش کردهاند حتی در بازه زمانی ۲۴ تا ۴۸ ساعت بتوانند تطبیق پروندههای احراز شهدا و مراحل برقراری حقوق یا حتی برقراری مستمری برای والدین عزیز شهدا انجام شود.
وی با اشاره به فعالیت کمیته مددکاری و مشاوره در جنگ تحمیلی رمضان، گفت: علاوه بر کمیسیون احراز، از طریق کمیته مددکاری و مشاوره، بیش از ۷۸۰۰ دیدار از خانواده معظم شهدا و مجروحین عزیز انجام شده است. همه مسئولان ستادی و استانی در این دیدارها مشارکت فعال داشتند.از همه مسئولان در سطح وزرا، معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و قوه مقننه تشکر می کنم که در این دیدارها مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران را همراهی کردند و آن تکریم و احساس همدردی و همدلی را با خانواده معظم شهدا و بعضاً مجروحینی که در بیمارستانها بستری بودند، داشتند.
اولادقباد با اشاره به اقدامات مددکاری و مشاورهای بنیاد در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در حوزه مددکاری و مشاوره در جنگ ۱۲ روزه، یک ارزیابی اولیه از نظر وضعیت روحی خانواده شهدای عزیز ما انجام شده است. این کار برای این صورت گرفت که شرایط و وضعیت روحی و روانی خانوادهها را بدانیم؛ اینکه چه تعداد از این عزیزان هنوز در مرحله سوگ قرار دارند و چه تعدادی نیازمند مشاوره هستند. این ارزیابی هم در جنگ ۱۲ روزه و هم بعضاً در حوادث دیماه و جنگ رمضان در حوزه مددکاری و مشاوره در حال انجام است.
وی درباره فعالیتهای فرهنگی بنیاد نیز اظهار کرد: در حوزه کمیته فرهنگی و معاونت فرهنگی، شاید یکی از مهمترین کارها بیانیه های تشکل های شاهد و ایثارگر و نامه آنها به دبیر کل سازمان ملل در محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و حمله به دنا و شهادت انسان های مظلوم و بی گناه بود. جنایات آنان نقض کنوانسیونهای حقوق بشری است. وقتی به یک مدرسه که مکان نظامی نیست و دانشآموزانی که برای تحصیل رفتهاند و هیچگونه ابزار دفاعی ندارند حمله می شود، این نقض کنوانسیونهای ژنو است. همچنین حمله به ناوشکن دنا که برای همایش صلح میلان رفته بودند و تجهیزات نظامی نداشتند.
اولادقباد گفت: همکاران ما در حوزه تشکلهای مردمی و معاونت فرهنگی مکاتباتی با نهادهای بینالمللی و تشکل های بینالمللی مردم نهاد و همچنین با دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوترش، داشتند و این جنایات را محکوم کردند و حتی در مقابل دفتر سازمان ملل عزیزان حضور پیدا کردند. همکاران ما تلاش کردند در استانها حضور پیدا کنند و مسائل و مشکلاتی را که خانوادههای عزیز شهدا دارند، مورد پیگیری قرار دهند و با تمام توان پیگیر هستیم.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد گفت: در حوزه فرهنگی همچنین پردیس های سلام شهید در کشور راه اندازی شد که کارهای فرهنگی و هنری انجام دادند و روایتهایی از شهدای عزیز داشتند. بسیاری از کارهایی که عزیزان حوزه رسانه را رصد میکردند و در این پردیس ها حضور داشتند، برای این بود که بتوان واقعیتهای اتفاقافتاده را روایت کرد.
اولادقباد با تأکید بر نقش رسانهها در روایتگری گفت: فکر میکنم این رسالت خطیری است و علاوه بر اینکه باید بنیاد شهید و امور ایثارگران آن را مورد پیگیری قرار دهد، بر دوش شما عزیزانی است که در شرایط جنگ و حوادث دی ماه همراه ما بودید، در میدان حضوری فعال داشتید و بازتابهای خبری داخلی و بینالمللی داشتید. روایتسازی و الگوسازی از قهرمانهای واقعی کشور، هرچند روی آنها کار کنیم و آنها را به جامعه معرفی کنیم، در هویتبخشی جامعه بسیار اثرگذار است. مردم دنیا باید بدانند که مردم عزیز ایران چه قهرمانهایی را در هشت سال دفاع مقدس، در جنگ تحمیلی اول و بعضاً در جنگ تحمیلی دوم و سوم داشتهاند که دفاع کردند؛ دفاعی که در اصل برای میهن عزیزمان، حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع از آرمانها، ارزشها و باورهایی که به آنها اعتقاد و ایمان قلبی دارند، انجام شده است. ما باید روی این موضوع کار کنیم. این رسالت برای ما بسیار مهم و خطیر است.
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد درباره اقدامات حوزه بهداشت و درمان بنیاد اظهار کرد: علاوه بر بیمارستانهایی که مجروحین ما برای اقدامات اولیه به آنها مراجعه میکردند، بیمارستانهایی که وابسته به بنیاد هستند، مانند بیمارستان خاتمالانبیا، بیمارستان ساسان و بیمارستان مصطفی خمینی، اقدامات ثانویه را توسط تیمهای مجرب و متخصص انجام دادند. بر اساس دستور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بخشهای ویژه ایجاد و اقدامات بعدی برای مجروحین انجام شد. صدای مشاور و خط مشاورهای ایجاد شد تا خانواده شهدا و ایثارگران و حتی آحاد مردم بتوانند در شرایط جنگی تابآوری داشته باشند و از مشاورههای روانشناسی و روانشناختی استفاده کنند. این خط به شماره ۰۹۶۱۶ و ۱۶۷۱ اعلام شد.در قرارگاه جنگ رمضان کمیتههای حوزه پشتیبانی و مالی نیز فعال بودند. اولین وظیفه بنیاد برای مراسم اولیه خانواده شهدا اقداماتی از جمله برقراری حقوق و مستمری بود.
اولادقباد در پایان گفت: پویش «من مینویسم»، پویش دانشآموزان مدرسه شجره طیبه میناب و حتی بازتابهایی که باید داده میشد، با همکاری شما عزیزان و سایر خبرگزاریها انجام شد. اخیراً نیز به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و همکاران، دیداری با خانوادههای معظم و معزز شهدای استان هرمزگان و شهدای مدرسه میناب داشتیم. در دیدار با خانواده ها مشاهده می کنیم هر یک از این خانواده ها روایت هابی دارند که لازم است به خوبی به آنها پرداخته شود چرا که نسل امروز و آینده ما به این روایت ها نیازمند است.