محمد جمالیان، نماینده مجلس و رئیس کمیته پرستاری، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه واقعیت آن است که شکاف میان دریافتی‌های کادر درمان روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. با توجه به اینکه هدف اصلی ما ارائه خدمات مطلوب به مردم است، بی‌تردید با وجود چنین تفاوت‌هایی، تحقق این هدف امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: پرستاران یکی از ارکان اصلی نظام درمان و سلامت کشور به‌شمار می‌روند. متأسفانه در شرایط کنونی، مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های اضافه‌کار آنان حتی با سابقه بیش از ده سال، به‌سختی به ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان می‌رسد. این وضعیت موجب شده است انگیزه انجام این کار سخت و طاقت‌فرسا از همکاران ما سلب شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: رویدادی که اخیراً رخ داده، مبلغ ثابتی به عنوان حق جذب یا فوق‌العاده خاص، به میزان ماهیانه چهار میلیون تومان، قرار است به کل پرسنل وزارت بهداشت، از جمله کارکنان بیمارستان‌ها، پرداخت شود. این اقدام از خردادماه آغاز شده و بخشی از جبران عقب‌ماندگی‌ها محسوب می‌شود.

جمالیان ادامه داد: بخش دیگری از این اقدامات، تغییر تعرفه خدمات پرستاری است. با پیگیری‌های صورت‌گرفته و به‌ویژه تلاش‌های معاونت پرستاری وزارت بهداشت و نگاه مثبت وزیر محترم، تعرفه خدمات پرستاری در حال تغییر است. این امر بی‌تردید به بهبود نسبی وضعیت معیشتی پرستاران کمک خواهد کرد.

به گفته وی، مشکل اصلی آن است که هرچند تلاش می‌کنیم وضعیت تا حدی بهبود یابد، اما میزان بالای تورم به‌سرعت اثر این اقدامات را از بین می‌برد. به‌عنوان نمونه، سال گذشته مبلغ اضافه‌کاری را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دادیم، اما تورم شدید باعث شد تأثیر آن از دست برود. اکنون تغییر تعرفه خدمات پرستاری که تلاش داریم از همین ماه آغاز و اجرایی شود، می‌تواند بخشی از مشکلات را مرتفع سازد و امیدواریم بتوانیم حداقل بخشی از زحمات و تلاش‌های پرستاران عزیز را جبران کنیم.

رییس کمیته پرستاری مجلس با بیان اینکه فوق‌العاده خاص پرستاری در واقع مختص پرستاران نیست و به کل کادر درمان تعلق می‌گیرد؛ گفت: به‌گونه‌ای که کارشناسان رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی نیز آن را دریافت می‌کنند. از سوی دیگر، برخی خدمات وجود دارد که امروزه همگان می‌دانند توسط پرستاران انجام می‌شود، اما چون در حیطه رسمی کار پرستاری تعریف نشده، درآمد حاصل از آن به پزشکان اختصاص می‌یابد. ما در تلاش هستیم این موارد را اصلاح کنیم تا هر فردی که کاری را انجام می‌دهد، اگر نباید آن را انجام دهد که اساساً نباید انجام شود، و اگر واقعاً انجام می‌دهد، درآمد مربوط به آن را خود دریافت کند.

جمالیان در ادامه تصریح کرد: ما باید به موضوع پرداخت از جیب مردم نیز توجه داشته باشیم و نباید افزایش‌ها به‌گونه‌ای باشد که سهم پرداختی مردم از جیب خود بیشتر شود. تاکنون به‌دلیل افزایش قیمت دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، فشار سنگینی بر مردم عزیز وارد شده است. اتخاذ تصمیمات کلان در این شرایط بسیار دشوار است؛ چراکه از یک‌سو باید منافع مردم را در نظر گرفت، از سوی دیگر باید به پرستاری که این شغل سخت را بر عهده دارد توجه کرد و در عین حال منابع محدود دولت و وزارت بهداشت را نیز مدنظر قرار داد. با این حال، تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا آنچه حق پرستاران عزیز است، به آنان پرداخت شود.

وی در پایان گفت: ضمن اینکه کار درمان ماهیتی گروهی دارد، باید به کارشناسان آزمایشگاه، رادیولوژی، نیروهای خدماتی، فیزیوتراپی و سایر بخش‌های بیمارستانی نیز توجه داشته باشیم، زیرا درمان واقعاً یک کار تیمی است و همه اعضای تیم باید از رضایت شغلی برخوردار باشند تا بتوانند رضایت بیمار را نیز فراهم کنند.

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