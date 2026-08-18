دبیر انجمن سکته مغزی ایران:
سن بروز سکته مغزی در ایران، ۱۰ سال پایینتر از میانگین جهانی است
دبیر انجمن سکته مغزی ایران با اعلام این مهم که بروز سکته مغزی در کشور حدود یکونیم برابر متوسط جهانی است گفت: سن بروز این بیماری نیز در ایران حدود ۱۰ سال پایینتر از میانگین جهانی گزارش میشود، موضوعی که ضرورت تقویت برنامههای پیشگیری، تشخیص سریع و دسترسی عادلانه به درمانهای نوین را دوچندان میکند.
وی افزود: سکته مغزی در حال حاضر یکی از مهمترین علل مرگومیر و ناتوانی در کشور است و سالانه بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ایران دچار سکته مغزی میشوند. بخش قابل توجهی از این بیماران جان خود را از دست میدهند و شمار دیگری نیز با درجات مختلفی از ناتوانی دائمی مواجه میشوند.
شریفیپور ادامه داد: در این کنگره تلاش شده است تمامی گروههایی که به نوعی در تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران مبتلا به سکته مغزی نقش دارند، گرد هم آیند؛ از متخصصان مغز و اعصاب، فلوشیپهای سکته مغزی و نورواسکولار گرفته تا متخصصان طب اورژانس، قلب و عروق، داخلی، توانبخشی، جراحان مغز و اعصاب، پرستاران، کاردرمانگران، گفتاردرمانگران، پزشکان شاغل در اورژانسهای سراسر کشور و متخصصان علوم اعصاب و اطفال.
وی با تأکید بر اهمیت تشخیص سریع سکته مغزی گفت: در سکته مغزی هر دقیقه اهمیت دارد و هرچه بیمار زودتر به مرکز درمانی مناسب منتقل و ارزیابی شود، فرصت بیشتری برای استفاده از درمانهای مؤثر و کاهش مرگ و ناتوانی وجود خواهد داشت.
دبیر انجمن سکته مغزی ایران تصریح کرد: آگاهی عمومی نسبت به علائم سکته مغزی، شناخت عوامل خطر و اقدام سریع در زمان بروز علائم باید به یکی از اولویتهای جدی نظام سلامت تبدیل شود. مردم باید بدانند که در صورت مشاهده علائم مشکوک به سکته مغزی، نباید منتظر برطرف شدن علائم بمانند و باید در سریعترین زمان ممکن با اورژانس تماس گرفته و بیمار را به مرکز مجهز منتقل کنند.
وی با اشاره به عوامل خطر متعدد سکته مغزی در کشور اظهار کرد: برای مقابله با این بیماری تنها متخصصان و کادر درمان مسئول نیستند، بلکه مجموعهای از دستگاهها و نهادهای کشور از مسئولان و سیاستگذاران حوزه سلامت گرفته تا سایر بخشهای مؤثر بر سلامت جامعه باید در زمینه پیشگیری و کنترل عوامل خطر سکته مغزی برنامهریزی جدی داشته باشند.
شریفیپور خاطرنشان کرد: ایران از برنامههای ارزشمندی همچون برنامه ۷۲۴ برای مدیریت حاد سکته مغزی برخوردار است و مراکز منتخب متعددی نیز در کشور برای ارائه خدمات تخصصی به بیماران فعال هستند؛ با این حال، با توجه به حجم بالای بیماری و عوارض شدید و متنوع آن، لازم است حمایت از این برنامهها و توسعه شبکه درمان سکته مغزی با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی یکی از نیازهای مهم کشور را توسعه دسترسی بیماران به درمانهای مداخلهای و نوین دانست و گفت: درمانهای اندوواسکولار و روشهای نوین مداخلهای، از جمله خارج کردن مستقیم لخته از داخل عروق مغزی، میتوانند در بیماران واجد شرایط نقش بسیار مهمی در کاهش ناتوانی و بازگرداندن آنان به زندگی عادی داشته باشند. بنابراین باید زیرساختها، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و حمایتهای لازم برای گسترش این خدمات در نقاط مختلف کشور فراهم شود.
دبیر انجمن سکته مغزی ایران افزود: هدف اصلی برگزاری این کنگره تنها ارائه آخرین یافتههای علمی نیست، بلکه ایجاد فرصتی برای تبادل تجربه میان متخصصان و بررسی راهکارهایی است که بتواند روند تشخیص و درمان بیماران را در کشور بهبود بخشد.
وی در پایان با دعوت از فعالان رسانهای برای افزایش آگاهی عمومی درباره سکته مغزی گفت: رسانهها نقش بسیار مهمی در آموزش مردم درباره علائم سکته مغزی، عوامل خطر، راههای پیشگیری و ضرورت مراجعه فوری به مراکز درمانی دارند. امیدواریم با همکاری جامعه پزشکی، رسانهها، مسئولان و مردم بتوانیم از بروز موارد بیشتری از سکته مغزی پیشگیری کنیم و در صورت وقوع بیماری نیز با رساندن سریع بیمار به درمان مناسب، از مرگ و ناتوانی قابل پیشگیری جلوگیری کنیم.