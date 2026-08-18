هیات امنای صرفهجویی ارزی اعلام کرد:
بخشی از نیاز کشور به فاکتور انعقادی ۱۳ تأمین و آماده توزیع شد
در پی نیاز فوری کشور و محدودیت شدید در دسترسی به فاکتور انعقادی۱۳، هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران بر حسب اعلام نیاز وزارت بهداشت نسبت به تامین بخشی از نیاز کشور به این فرآورده حیاتی را اقدام کرده است. این محموله اکنون آماده توزیع در مراکز درمانی است.
افراد مبتلا به کمبود مادرزادی این فاکتور، بهویژه در موارد شدید، برای پیشگیری از خونریزیهای خطرناک به دریافت منظم آن نیاز دارند. تأمین این محموله میتواند بخشی از نیاز فوری کشور را پوشش دهد و از وقفه در روند درمان این افراد جلوگیری کند.