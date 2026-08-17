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پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت بانوی پیشکسوت عرصه استاندارد کشور

پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت بانوی پیشکسوت عرصه استاندارد کشور
کد خبر : 1827084
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​معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیامی درگذشت پریچهر قزلباش، از بانوان پیشکسوت و پرتلاش عرصه استاندارد کشور، را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در پیامی درگذشت پریچهر قزلباش، از بانوان پیشکسوت و پرتلاش عرصه استاندارد کشور، را تسلیت گفت و همکاری‌های دلسوزانه وی در تهیه و تصویب استانداردهای محیط‌زیستی را میراثی ماندگار برای توسعه استانداردسازی در حوزه محیط زیست دانست.

در متن پیام انصاری آمده است:

«خبر درگذشت سرکار خانم مهندس پریچهر قزلباش، از بانوان ساعی و پرتلاش در عرصه استاندارد کشور، موجب تأثر و اندوه عمیق است. همکاری دلسوزانه ایشان با سازمان حفاظت محیط زیست برای تهیه و تصویب استانداردهای محیط‌زیستی، میراثی ماندگار برای توسعه استانداردسازی در حوزه محیط زیست کشور است.

بدین‌وسیله فقدان آن بانوی ارجمند را به خانواده معزز و همکاران محترم ایشان در سازمان ملی استاندارد ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مکرمه آرامش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و اجر مسئلت دارم.»

انتهای پیام/
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