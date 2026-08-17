پیام تسلیت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پی درگذشت بانوی پیشکسوت عرصه استاندارد کشور

در متن پیام انصاری آمده است:

«خبر درگذشت سرکار خانم مهندس پریچهر قزلباش، از بانوان ساعی و پرتلاش در عرصه استاندارد کشور، موجب تأثر و اندوه عمیق است. همکاری دلسوزانه ایشان با سازمان حفاظت محیط زیست برای تهیه و تصویب استانداردهای محیط‌زیستی، میراثی ماندگار برای توسعه استانداردسازی در حوزه محیط زیست کشور است.

بدین‌وسیله فقدان آن بانوی ارجمند را به خانواده معزز و همکاران محترم ایشان در سازمان ملی استاندارد ایران تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه مکرمه آرامش و علو درجات و برای بازماندگان گرامی صبر و اجر مسئلت دارم.»