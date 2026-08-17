به منظور حضور در اجلاس وزرای محیط زیست بریکس؛
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد دهلی پایتخت هند شد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران به منظور حضور در دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست بریکس وارد دهلینو، پایتخت هند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بهمنظور شرکت در دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای عضو بریکس وارد دهلینو شد.
دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست بریکس روز سهشنبه 27 مردادماه در دهلینو و به میزبانی هند برگزار میشود. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال 2026 و با شعار «ساختن برای تابآوری، نوآوری، همکاری و پایداری» برگزار خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، ترویج سبک زندگی پایدار، حفاظت از جنگلها و تابآوری در برابر بلایا، اقتصاد چرخشی و سازگاری با تغییر اقلیم، چهار محور اصلی گفتوگوهای زیستمحیطی این اجلاس است.
در این اجلاس، وزیران، مقامهای ارشد و سیاستگذاران کشورهای عضو بریکس درباره تقویت همکاریهای زیستمحیطی، تبادل تجربیات و دستیابی به مواضع مشترک برای تحقق توسعه پایدار و افزایش تابآوری کشورها گفتوگو خواهند کرد.