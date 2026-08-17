رئیس سازمان حفاظت محیط زیست وارد دهلی پایتخت هند شد

دوازدهمین اجلاس وزرای محیط زیست بریکس روز سه‌شنبه 27 مردادماه در دهلی‌نو و به میزبانی هند برگزار می‌شود. این نشست در چارچوب ریاست هند بر بریکس در سال 2026 و با شعار «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» برگزار خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، ترویج سبک زندگی پایدار، حفاظت از جنگل‌ها و تاب‌آوری در برابر بلایا، اقتصاد چرخشی و سازگاری با تغییر اقلیم، چهار محور اصلی گفت‌وگوهای زیست‌محیطی این اجلاس است.

در این اجلاس، وزیران، مقام‌های ارشد و سیاست‌گذاران کشورهای عضو بریکس درباره تقویت همکاری‌های زیست‌محیطی، تبادل تجربیات و دستیابی به مواضع مشترک برای تحقق توسعه پایدار و افزایش تاب‌آوری کشورها گفت‌وگو خواهند کرد.