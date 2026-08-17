پیام تبریک فراجا به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان عزیز به وطن
فراجا در پیامی سالروز بازگشت آزادگان به میهن را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: بیست و ششم مرداد، روزِ شکفتنِ دوبارهٔ امید در دلهای منتظر است؛ روزی که سرزمینِ مقدس ما، میزبان عزیزترین فرزندانش شد و چشمان خسته از انتظار، بار دیگر به دیدارِ عزیزان شان روشن گردید.
این روزِ بزرگ را به تمامی آزادگان سرافراز، خانواده های صبور و مقاوم شان، تبریک و شاد باش عرض می نماییم.
یاد و خاطرهٔ همهٔ شهدا، ایثارگران و اسرای والامقامِ این مرز و بوم، گرامی باد.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران