پیام تبریک فراجا به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان عزیز به وطن

به گزارش ایلنا، در متن این پیام آمده است: بیست و ششم مرداد، روزِ شکفتنِ دوبارهٔ امید در دلهای منتظر است؛ روزی که سرزمینِ مقدس ما، میزبان عزیزترین فرزندانش شد و چشمان خسته از انتظار، بار دیگر به دیدارِ عزیزان شان روشن گردید.

این روزِ بزرگ را به تمامی آزادگان سرافراز، خانواده های صبور و مقاوم شان، تبریک و شاد باش عرض می نماییم.

یاد و خاطرهٔ همهٔ شهدا، ایثارگران و اسرای والامقامِ این مرز و بوم، گرامی باد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران