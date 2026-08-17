انگیزه قاتل سرقت طلاجات مقتول بود

به گزارش ایلنا، سرهنگ "مصطفی احسانی" در تشریح این خبر بیان کرد: هفته گذشته و به دنبال اعلام گزارش قتل خانمی ۵۵ ساله در باغی در محور ابوالحیات به دشت ارژن از توابع شهرستان کوه چنار بوسیله طناب، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس پس از انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند. فرمانده انتظامی کوه‌چنار با بیان اینکه قاتل 46 ساله انگیزه خود را اختلاف قبلی و سرقت طلاجات عنوان کرد، گفت: در بازرسی از مخفیگاه قاتل 50 گرم طلاجات مسروقه به ارزش10 میلیارد ریال کشف شد. به گزارش پلیس، سرهنگ احسانی با بیان اینکه قاتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: پلیس در مسیر احقاق حق مردم به ویژه در برخورد با جرائم خشن از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

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