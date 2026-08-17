ابلاغ ماده واحده نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ١۴۰۵» که در جلسه ۹۲۶ تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ را برای اجراء ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در متن این مصوبه خطاب به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان آمده است:
ماده واحده «نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ١۴۰۵» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ میگردد:
«ماده واحده- با توجه به شرایط فعلی کشور و بهمنظور تمهید شرایط و الزامات برگزاری ایمن آزمونهای ملی؛ آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ١۴٠۵ همزمان و به همراه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار میشود. سایر ضوابط و مقررات مربوط به این آزمون مطابق «نظامنامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» (مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) اجراء و رعایت خواهد شد».