ابلاغ ماده واحده نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم

به گزارش ایلنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در متن این مصوبه خطاب به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان آمده است:

ماده واحده «نحوه برگزاری آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ١۴۰۵» که در جلسه ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۵۷۸ شورای معین این شورا به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- با توجه به شرایط فعلی کشور و به‌منظور تمهید شرایط و الزامات برگزاری ایمن آزمونهای ملی؛ آزمون اختصاصی تربیت معلم سال ١۴٠۵ هم‌زمان و به همراه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. سایر ضوابط و مقررات مربوط به این آزمون مطابق «نظام‌نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش» (مصوب جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن) اجراء و رعایت خواهد شد».

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