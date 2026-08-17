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ارائه ۶۰۰ هزار خدمت دارویی در ۳۸ داروخانه هلال‌احمر

ارائه ۶۰۰ هزار خدمت دارویی در ۳۸ داروخانه هلال‌احمر
کد خبر : 1826960
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مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر گفت: ۳۸ داروخانه و سه باجه دارویی جمعیت هلال‌احمر در سه‌ماهه نخست امسال بیش از ۶۰۰ هزار خدمت دارویی به شهروندان ارائه کرده‌اند؛ خدماتی که با هدف تأمین داروی بیماران و تسهیل دسترسی مردم به اقلام دارویی مورد نیاز در سراسر کشور ارائه شده است.

به گزارش ایلنا از جمعیت هلال‌احمر؛ محمد نعیمی‌پور ادامه داد: شبکه دارویی جمعیت هلال‌احمر در ماه‌های نخست سال، بخش قابل توجهی از خدمات دارویی مورد نیاز مردم را پوشش داده و فعالیت داروخانه‌ها و باجه‌های دارویی این جمعیت به‌صورت مستمر ادامه داشته است.

وی با اشاره به روند فعالیت شبکه دارویی این جمعیت افزود: حفظ پایداری خدمات دارویی و تأمین اقلام مورد نیاز بیماران از اولویت‌های حوزه بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر است و تلاش شده است فعالیت داروخانه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: در کنار استمرار فعالیت مراکز موجود، وضعیت ذخایر دارویی نیز به‌طور مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد و برای تقویت ذخایر راهبردی و افزایش آمادگی شبکه در شرایط مختلف، برنامه‌ریزی لازم انجام شده است.

نعیمی پور ادامه داد: تأمین برخی اقلام دارویی، به‌ویژه داروهای خاص و وارداتی، در مقاطعی با محدودیت‌هایی مواجه بوده است، اما با رصد مستمر بازار، استفاده از ظرفیت شرکت‌های تأمین‌کننده و بهره‌گیری از مسیرهای جایگزین تلاش شده است نیاز بیماران بدون ایجاد وقفه جدی پاسخ داده شود.

وی با اشاره به عملکرد داروخانه‌های هلال‌احمر در شرایط جنگی، خاطرنشان کرد: از نخستین ساعات آغاز جنگ، تداوم ارائه خدمات دارویی در دستور کار قرار گرفت و داروخانه‌های جمعیت تلاش کردند فعالیت خود را حفظ کنند. در این شرایط، تأمین داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج اهمیت بیشتری پیدا کرد و هماهنگی میان استان‌ها برای پشتیبانی از مناطق درگیر نیز انجام شد.

مدیر حوزه تدارکات دارو و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال‌احمر افزود: در مناطقی که بخشی از داروخانه‌های بخش خصوصی فعالیت محدودی داشتند، داروخانه‌های هلال‌احمر نقش بیشتری در تأمین نیازهای دارویی مردم ایفا کردند و با همکاری استان‌های معین، روند توزیع و تأمین دارو دنبال شد.

نعیمی‌پور همچنین از برنامه این جمعیت برای توسعه شبکه دارویی خبر داد و گفت: راه‌اندازی داروخانه‌های جدید در آبادان و شاهرود در دستور کار قرار دارد و این مراکز پس از افتتاح، به ظرفیت ارائه خدمات دارویی هلال‌احمر اضافه خواهند شد.

وی ادامه داد: شبکه دارویی هلال‌احمر در کنار تداوم فعالیت ۳۸ داروخانه و سه باجه فعال و ثبت بیش از ۶۰۰ هزار خدمت در سه‌ماهه نخست سال، توسعه جغرافیایی مراکز ارائه خدمات را نیز دنبال می‌کند تا دسترسی شهروندان به خدمات دارویی این جمعیت افزایش یابد.

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